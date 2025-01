Ünlü şarkıcı gözyaşları içinde paylaştı: "Tüm halkım saldırıya uğruyor"

Meksika kökenli dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ağladığı bir video ile gündeme geldi.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksikalı göçmenlere yönelik aldığı sert kararlarla ilgili gözyaşları içinde açıklama yapan Gomez, “Tüm halkım saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm. Keşke bir şeyler yapabilsem” ifadelerini kullandı.



TRUMP'IN KARARLARI



Trump yönetimi, ABD-Meksika sınırındaki düzensiz göçmen akışını önlemek için yeni bir dizi karar alacağını açıklamıştı. Bu kararlar arasında göçmenlerin başvuru sürecinde kullanılan "CBP One" uygulamasının kaldırılması, sınır güvenliğini artırmak için 1500 asker gönderilmesi ve doğuştan vatandaşlık hakkının kaldırılması gibi radikal tedbirler yer alıyor.



"HER ŞEYİ DENEYECEĞİM"



Meksika asıllı bir aileden gelen Selena Gomez, alınan bu kararların ardından sosyal medyada paylaştığı videoda gözyaşlarıyla şunları söyledi: “Bu olanlar beni derinden etkiliyor. Tüm halkım saldırıya uğruyor. Çok üzgünüm ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ancak bir şeyler yapacağım ve her şeyi deneyeceğime söz veriyorum.”



KISA SÜRE SONRA SİLDİ



Gomez, hayranlarının tepkisi üzerine kısa süre sonra videoyu sildi. "Görünüşe göre insanlara karşı empati göstermek doğru değil" açıklaması yaptı.