Batarya değişim teknolojisi hızla geliyor: Bir haftada ikinci dev ortaklık

Çinli otomobil üreticilerinden Nio ve Geely, elektrikli araçlarda pil değişim teknolojisi üzerinde bir ortaklık imzaladı.
Bünyesinde Volvo, Zeekr, Polestar gibi markaları barındıran Geely, batarya değişim istasyonları konusunda en büyük yatırımcılardan olan Nio ile ortaklık imzalayan ikinci üretici oldu.
Şirketler, birbirlerinin batarya değişim sistemleriyle uyumlu araçlar geliştirmek için çalışmalar yürütecekler.
BİR HAFTADA İKİNCİ DEV ORTAKLIK
Nio, elektrikli araç satışlarında ülkesinde 8. sırada yer alıyor. Marka geçtiğimiz hafta ülkenin köklü otomotiv devi Changan Automobile ile bataryası değiştirilebilen otomobiller üretme kararı aldı. Ortaklıkla batarya değişim istasyonları kurulacak, istasyon paylaşımı ve standart bataryalar üzerinde çalışılacak.
ŞARJ YERİNE BATARYA DEĞİŞİMİ
Nio, zaten yıllardır bataryası değiştirilebilen otomobiller üretiyor ve bu istasyonları kuruyordu. Bu istasyonlar günümüzün akaryakıt istasyonları gibi çalışıyor ve boş batarya giren bir araç 3 dakikada içinde dolu batarya ile çıkabiliyor.
Markanın Çin genelinde 2 bin 113 batarya değişim istasyonu ve 1 milyon şarj noktası bulunuyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Elektrikli otomobillerin bataryalarının tamamen dolması çok uzun süreler alabiliyor. En hızlı şarj alternatifiyle bile bu süre yüzde 20’den yüzde 80’e 20 dakika sürüyor. Batarya değişim istasyonları ise bu süreyi 3 dakikaya indirebiliyor.
İstasyona gelmeden önce araç sahibi gideceği istasyonu ve batarya tercihini seçip sıraya giriyor. İstasyona geldiğinde otomatik araba yıkama makinelerinde olduğu gibi sürücüler bir bölmeye giriyor. İnsan müdahalesi olmadan otomatik çalışan sistem bitik bataryayı çıkararak, dolu olarak bekletilen şarj edilmiş bataryayı 30 saniyede araca monte ediyor.
AVRUPA’DA DA YAYILIYOR
Çin’de başlayan bu değişim süreci Avrupa’da da kullanılmaya başladı. Avrupa’da ilk olarak e-taksiler için kurulan batarya değişim istasyonunu, kişisel kullanım araçları için ilk olarak Norveç’te sonrasında Hollanda, Almanya ve İsveç gibi birçok ülkede hayata geçti. Bugün 20’ye yakın batarya değiştirme istasyonu Avrupa’da kullanıma hazır.
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