Batarya değişim teknolojisi hızla geliyor: Bir haftada ikinci dev ortaklık

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



Elektrikli otomobillerin bataryalarının tamamen dolması çok uzun süreler alabiliyor. En hızlı şarj alternatifiyle bile bu süre yüzde 20’den yüzde 80’e 20 dakika sürüyor. Batarya değişim istasyonları ise bu süreyi 3 dakikaya indirebiliyor.



İstasyona gelmeden önce araç sahibi gideceği istasyonu ve batarya tercihini seçip sıraya giriyor. İstasyona geldiğinde otomatik araba yıkama makinelerinde olduğu gibi sürücüler bir bölmeye giriyor. İnsan müdahalesi olmadan otomatik çalışan sistem bitik bataryayı çıkararak, dolu olarak bekletilen şarj edilmiş bataryayı 30 saniyede araca monte ediyor.

AVRUPA’DA DA YAYILIYOR



Çin’de başlayan bu değişim süreci Avrupa’da da kullanılmaya başladı. Avrupa’da ilk olarak e-taksiler için kurulan batarya değişim istasyonunu, kişisel kullanım araçları için ilk olarak Norveç’te sonrasında Hollanda, Almanya ve İsveç gibi birçok ülkede hayata geçti. Bugün 20’ye yakın batarya değiştirme istasyonu Avrupa’da kullanıma hazır.