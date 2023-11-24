Şarj yerine batarya değişimi: Menzil endişesi bitiyor mu?

Dünyada ve ülkemizde son hız devam eden elektrikli otomobillere geçiş sürecinde kullanıcıları en çok tedirgin eden konu hep menzil oldu. Markaların da üzerinde çalıştığı ve büyük yatırımlar yaptığı konu son dönemde bu oldu. Yeni teknoloji batarya paketleri ise uzayan menziller, hızlı şarj süreleri ve artan şarj istasyonları biraz bu tedirginliği gidermeye başladı diyebiliriz.
Ancak bir benzinliğe çekip yakıt alıp çıkmanın hızını arayanlar veya bekleyenler var. Yazının başında bahsettiğim ‘yeni ve gelişen teknolojiler’den biri tam da bu kullanıcılara hitap ediyor.
ŞARJ YERİNE BATARYA DEĞİŞİMİ
Çinli otomobil üreticilerinden Nio, elektrikli araç satışlarında ülkesinde 8. sırada yer alıyor. Marka son yaptığı ortaklıkla adını bir kez daha tüm dünyaya duyurmayı başardı. Nio, ülkenin köklü otomotiv devi Changan Automobile ile kurduğu ortaklıkla bataryası değiştirilebilen otomobiller üretme kararı aldı. Ortaklıkla batarya değişim istasyonları kurulacak, istasyon paylaşımı ve standart bataryalar üzerinde çalışılacak.
Nio, zaten yıllardır bataryası değiştirilebilen otomobiller üretiyor ve bu istasyonları kuruyordu. Bu istasyonlar günümüzün akaryakıt istasyonları gibi çalışıyor ve boş batarya giren bir araç 3 dakikada içinde dolu batarya ile çıkabiliyor.
Markanın Çin genelinde 2 bin 113 batarya değişim istasyonu ve 1 milyon şarj noktası bulunuyor.
AVRUPA’DA DA YAYILIYOR
Çin’de başlayan bu değişim süreci Avrupa’da da kullanılmaya başladı. Avrupa’da ilk olarak e-taksiler için kurulan batarya değişim istasyonunu, kişisel kullanım araçları için ilk olarak Norveç’te sonrasında Hollanda, Almanya ve İsveç gibi birçok ülkede hayata geçti. Bugün 20’ye yakın batarya değiştirme istasyonu Avrupa’da kullanıma hazır.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Elektrikli otomobillerin bataryalarının tamamen dolması çok uzun süreler alabiliyor. En hızlı şarj alternatifiyle bile bu süre yüzde 20’den yüzde 80’e 20 dakika sürüyor. Batarya değişim istasyonları ise bu süreyi 3 dakikaya indirebiliyor.
İstasyona gelmeden önce araç sahibi gideceği istasyonu ve batarya tercihini seçip sıraya giriyor. İstasyona geldiğinde otomatik araba yıkama makinelerinde olduğu gibi sürücüler bir bölmeye giriyor. İnsan müdahalesi olmadan otomatik çalışan sistem bitik bataryayı çıkararak, dolu olarak bekletilen şarj edilmiş bataryayı 30 saniyede araca monte ediyor.
Bazı üreticiler bu tür istasyonların çok maliyetli olduğunu, kullanıcıların menzil kaygısını çözmek için asıl yatırım yapılması gereken alanın hızlı şarj istasyonları olduğunu belirtiyor. Ama yine de bu teknoloji üzerinde çalışan ve yatırımlar yapan birçok şirket var. Benzersiz bir şarj çözümü sunan bu sistem dünyada nasıl ilerler, ülkemizde de kullanıma girer mi bunu zaman gösterecek.
Öyle ya da böyle kullanıcılar için en büyük endişe menzil, üreticiler için de üzerinde en çok çalışılan konu yine menzil.