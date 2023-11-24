Şarj yerine batarya değişimi: Menzil endişesi bitiyor mu?

Dünyada ve ülkemizde son hız devam eden elektrikli otomobillere geçiş sürecinde kullanıcıları en çok tedirgin eden konu hep menzil oldu. Markaların da üzerinde çalıştığı ve büyük yatırımlar yaptığı konu son dönemde bu oldu. Yeni teknoloji batarya paketleri ise uzayan menziller, hızlı şarj süreleri ve artan şarj istasyonları biraz bu tedirginliği gidermeye başladı diyebiliriz.

Ancak bir benzinliğe çekip yakıt alıp çıkmanın hızını arayanlar veya bekleyenler var. Yazının başında bahsettiğim ‘yeni ve gelişen teknolojiler’den biri tam da bu kullanıcılara hitap ediyor.

ŞARJ YERİNE BATARYA DEĞİŞİMİ

Çinli otomobil üreticilerinden Nio, elektrikli araç satışlarında ülkesinde 8. sırada yer alıyor. Marka son yaptığı ortaklıkla adını bir kez daha tüm dünyaya duyurmayı başardı. Nio, ülkenin köklü otomotiv devi Changan Automobile ile kurduğu ortaklıkla bataryası değiştirilebilen otomobiller üretme kararı aldı. Ortaklıkla batarya değişim istasyonları kurulacak, istasyon paylaşımı ve standart bataryalar üzerinde çalışılacak.

Nio, zaten yıllardır bataryası değiştirilebilen otomobiller üretiyor ve bu istasyonları kuruyordu. Bu istasyonlar günümüzün akaryakıt istasyonları gibi çalışıyor ve boş batarya giren bir araç 3 dakikada içinde dolu batarya ile çıkabiliyor.

Markanın Çin genelinde 2 bin 113 batarya değişim istasyonu ve 1 milyon şarj noktası bulunuyor.