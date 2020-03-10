Cenevre iptal oldu, gözler New York Otomobil Fuarı'nda

Dünyanın önde gelen otomotiv fuarlarından olan New York Otomobil Fuarı'nın 8-9 Nisan'da basın mensuplarına kapılarını açması beklenirken, 10-19 Nisan tarihleri arasında da ziyaretçileri kabul etmesi bekleniyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'nın Çin'de başlayarak dünyayı saran corona virüs endişesi nedeniyle iptal edilmesinin ardından gözler New York'a çevrildi.

New York Uluslararası Otomobil Fuarı başkanı Mark Scheinberg, "Şu anda birileri yapamayacağımızı söylemediği sürece fuar devam edecek" dedi.

"HİÇBİR MARKA İPTAL ETMEDİ"



Scheinberg, şu ana kadar corona virüsle ilgisi olmayan katılmama kararları olduğunu ancak virüsle ilgili bir iptalin söz konusu olmadığını belirtti. Hatta iptaller olmadığı gibi Cenevre'nin iptal olmasıyla birlikte tanıtım sayısını artırdıklarını söyledi.

New York'ta Javits Center'da düzenlenecek olan fuar için dezenfekte işlemlerinin arttırıldığı açıklandı.

DEV FUARLAR İPTAL EDİLDİ VEYA ERTELENDİ

Tüm dünyadan yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Otomobil fuarı ile birlikte, dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı'nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Benzer şekilde İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.



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