Elektrikli araç satışı yüzde 300'den fazla arttı

PAYI YÜZDE 3'E YAKLAŞTI



Ocak-Mart 2022'de yüzde 71,6 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 67,1'e geriledi.



Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 15,4'ten yüzde 17,9'a yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 2,4'ten yüzde 1,6'ya geriledi.



Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,9'dan yüzde 2,7'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 9,7'den yüzde 10,8'e çıktı.



YENİ MODELLER YOLDA



Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında da satışa sundu.



Ayrıca, Çinli firmalar da Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor. Skywell markasının yanı sıra Türkiye'ye geri dönen Chery'nin de elektrikli modellerinin Türkiye yollarında olması bekleniyor.



Elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da giderek artıyor. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, Togg'un pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.



2022 ve 2023'ün ocak-mart dönemlerinde motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;