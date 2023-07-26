İnternette fiyat kısıtlaması açık oto pazarlarını doldurdu: "Burada istediğin fiyatı yazıyorsun"

FIRSATÇILARA CEZA YAĞDI



Otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında toplam 118 milyon 799 bin lira para cezası kesildi.



İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca toplam 51 milyon 920 bin 782 lira idari para cezası uygulandı.



Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır araçlara ulaşımı zorlaştırıcı faaliyette bulunan 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin lira ceza kesildi. Ayrıca bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edildi.



SIFIR FİYATINDAN YÜKSEK İLANLARA 35 MİLYON LİRA CEZA



Sıfır satış fiyatının üzerindeki ilanlara da ceza yağdı. Kısıtlamaya aykırı olduğu tespit edilen ilanlara toplam 35 milyon 447 bin lira ceza kesildi. 15 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme ile sıfır fiyatından yüksek araç ilanı sayısı 8 Temmuz'da 20 bin 985 iken 24 Temmuz'da 3 bin 217'ye geriledi.