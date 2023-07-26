İnternette fiyat kısıtlaması açık oto pazarlarını doldurdu: "Burada istediğin fiyatı yazıyorsun"

Bayilerde sıfır araç kuyruklarının uzaması, ikinci el otomobil fiyatlarını son 2 yıldır adeta uçurdu. Öyle ki, tarihte ilk kez, bir otomobilin ikinci el fiyatı sıfırının üzerine satılmaya başladı. Bu durum fırsatçıları da harekete geçirdi. Stok yaptığı belirlenen bazı bayilere yüksek para cezaları kesildi. Vatandaşlar otomobili binmek için değil, yatırım için almaya başladı. Kısacası otomobil piyasası altüst oldu.
Hükümet tüm bu yaşananlara karşı birbiri ardına tedbirler aldı. Son olarak Ticaret Bakanlığı "İnternet ilanlarında bir otomobilin ikinci el fiyatı, sıfır satış fiyatını geçemez" kararını devreye aldı.
İlk aşamada bu karara uymayan 20 bin ilan tespit edildi. 2 hafta içinde bu uygunsuz ilanların sayısı 3 bine kadar düştüğü bilgisi paylaşıldı. İnternetteki fiyat sınırlamasına takılmak istemeyenler şimdilerde açık oto pazarlarını doldurmaya başladı.
YÜZDE 80 DOLULUĞA ULAŞTI
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan sayılanı 25'i bulan bu açık oto pazarlarına talep arttı. Bakanlık kararı öncesinde haftada ortalama yüzde 30-40 doluluğu zor yakalayan bu açık oto pazarları şimdilerde yüzde 80 doluluğa ulaştı. Vatandaşların ilan sınırlamasına takılmadığı, istediği fiyattan aracını satmak için gittiği açık oto pazarları böylece eski günlerine dönmeye başladı.
Açık pazarlara olan talep giriş ücretlerine de yansıdı. İstanbul'da geçen yıl 50-75 lira olan açık oto pazar fiyatları bugünlerde 200-250 liraları buldu.
"PAZARDA İSTEDİĞİN FİYATI YAZABİLİYORSUN"
Haberde görüşlerine yer verilen Rami Açık Oto Pazarı'nda bir yetkili, "İnternette fiyatlar düşünce insanlar buralara gelmeye başladı. Pazarda istediği fiyatı yazabiliyor. Serbest piyasa var. Bunlara fırsatçı demek doğru olmaz. Örneğin sabah 2023 model bir araç giriş yaptı. Satıcı ile sohbet ettik. Bayiden aracı 300 bin lira 'hava parası' ödeyerek almış. Şimdi satmak istediğinde sıfır fiyatının altına koyması gerekiyor. Bu durumda zarar ediyor. İnternete ilan veremediği için oto pazarına gelmiş. Şimdi bu adam ne yapsın?" diyor.
Aynı kişi oto pazarlarının dolandırıcılara kapalı olduğunu da belirterek, "Bu internet dolandırıcılara yaradı. Aracı görmeden, dokunmadan birçok kişi kapora dolandırıcılarına yakalandı. Burada öyle bir şey yok. Direkt araç sahibi ile ticaretinizi, pazarlığınızı yapabiliyorsunuz" diye konuştu.
SATISI ÇOĞALSA DA ALICI HENÜZ PAZARA İNMEDİ
Öte yandan açık oto pazarlarına satıcıların ilgisi çoğalırken, alıcı tarafından hala farkındalık oluşmadığı belirtiliyor. Özellikle sıcakların etkisiyle alıcıların henüz pazarlara ilgi göstermediği, yalnızca satılık araçların geldiği ifade ediliyor.
FIRSATÇILARA CEZA YAĞDI
Otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında toplam 118 milyon 799 bin lira para cezası kesildi.
İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca toplam 51 milyon 920 bin 782 lira idari para cezası uygulandı.
Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır araçlara ulaşımı zorlaştırıcı faaliyette bulunan 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin lira ceza kesildi. Ayrıca bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edildi.
SIFIR FİYATINDAN YÜKSEK İLANLARA 35 MİLYON LİRA CEZA
Sıfır satış fiyatının üzerindeki ilanlara da ceza yağdı. Kısıtlamaya aykırı olduğu tespit edilen ilanlara toplam 35 milyon 447 bin lira ceza kesildi. 15 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenleme ile sıfır fiyatından yüksek araç ilanı sayısı 8 Temmuz'da 20 bin 985 iken 24 Temmuz'da 3 bin 217'ye geriledi.
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