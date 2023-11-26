Li Auto'nun MVP'si seri üretime geçiyor: 12 dakika şarjla 500 kilometre

Yeni nesil Çinli otomobil üreticilerinden biri olan Li Auto geçtiğimiz aylarda tanıttığı elektrikli modelinin seri üretimine ve teslimatlarına Şubat ayında başlayacak.
Minivan pazarına olan ilgi Çin'de hızla yükselişe geçti. Bu alanda rekabete girmeye hazırlanan Li Auto Mega, markanın hibrit modellerinin ardından üreteceği ilk elektirklisi olacak.
Aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken modelin sürtünme katsayısı, bırakın minivan segmentini sedanlarla yarışabilecek 0,21 cd seviyesinde.
12 DAKİKA ŞARJLA 500 KİLOMETRE
Aracın asıl dikkat çeken tarafı ise kullanıcıların menzil kaygısına son verecek şarj hızı.
CATL firmasının 5C şarj hızına sahip Qilin bataryalarını kullanan Li Mega, 12 dakika şarj ile 500 kilometrelik bir yolculuk vadediyor. 552 kW gibi inanılmaz şarj hızına ulaşabilen Li Auto Mega, yüzde 10'dan yüzde 80 pil seviyesine sadece 10 dakikada ulaşıyor. Li Mega'nın şarj esnasında paylaşılan bir videosunda yüzde 6'dan yüzde 80'e 11 dakika 2 saniyede ulaştığı ve bataryalara 77.3 kWh enerji yüklediği görlüyor.
Normal şartlarda bataryalar doldukça hız düşer ancak burada yüzde 60 ile yüzde 80 arasında bile 300 kW'ın altına düşmüyor.
Batarya üreticisi CATL'ın açıklamasına göre, eksi 10 derecede bile bataryaların yüzde 80 doluluğa ulaşması 30 dakikadan az sürecek.
Li Auto 1.4 milyar dolarlık yatırımla Çin genelinde 3000 süper şarj cihazından oluşan bir ağ kuracağını açıkladı. Bu cihazların 300 tanesi bu yılın sonuna kadar faaliyette olacak.
PEKİ NEDİR BU 5C?
En basit anlatımıyla "C" bataryanın bir saatte kaç defa şarj olabildiğini gösterir diye özetlenebilir. Örnek olarak 50 kW'lik bir batarya 1C şarj hızı destekliyorsa 50 kW ile şarj olur ve bir saatte dolar. 5C hızını destekliyorsa 250 kW ile şarj olabilir ve 0'dan yüzde 100 doluluğa ulaşması 12 dakika sürer.
- Etiketler :
- Haberler -
- Otomobil
- Otomotiv
- Elektrikli Otomobil
- Çin