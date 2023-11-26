Li Auto'nun MVP'si seri üretime geçiyor: 12 dakika şarjla 500 kilometre

Batarya üreticisi CATL'ın açıklamasına göre, eksi 10 derecede bile bataryaların yüzde 80 doluluğa ulaşması 30 dakikadan az sürecek.

Li Auto 1.4 milyar dolarlık yatırımla Çin genelinde 3000 süper şarj cihazından oluşan bir ağ kuracağını açıkladı. Bu cihazların 300 tanesi bu yılın sonuna kadar faaliyette olacak.

PEKİ NEDİR BU 5C?



En basit anlatımıyla "C" bataryanın bir saatte kaç defa şarj olabildiğini gösterir diye özetlenebilir. Örnek olarak 50 kW'lik bir batarya 1C şarj hızı destekliyorsa 50 kW ile şarj olur ve bir saatte dolar. 5C hızını destekliyorsa 250 kW ile şarj olabilir ve 0'dan yüzde 100 doluluğa ulaşması 12 dakika sürer.