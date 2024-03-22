Motosiklet satışları rekora koşuyor: Hedef 1,5 milyon

Geçen yıl trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı 2022'ye göre yüzde 130 artışla 957 bin 292 oldu. Buna bayi stokları da dahil edildiğinde satış sayısının 1 milyona ulaştığı öngörülmüştü.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, motosiklet satışlarındaki yukarı yönlü trend, bu yılın ilk 2 ayında da devam etti.

Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130,4 artışla 84 bin 611 oldu. Ocak-şubat döneminde ise satışlar yüzde 87,4 artarak 144 bin 840 adet seviyesinde gerçekleşti.



"2024 İÇİN TAHMİNLERİMİZİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİK"



MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Motobike İstanbul 2024" fuarında AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara bu yıl 195 stantta 300 markanın katıldığını, 23 Mart'ta sona erecek fuarın ziyaret tarihlerinin bu yıl ilk kez pazar gününü kapsamadığını söyledi.



Geçen yıl motosiklet satışlarının tarihte ilk kez otomobil satışlarını geçerek 957 bin 292 adet olduğunu dile getiren Öztürk, "Bu büyük ve rekor bir rakam. Biz 2024 yılının bu paralelde 1 milyon 100 bin-1 milyon 150 bin civarında olacağını tahmin ediyorduk. Ancak B sınıfı ehliyetle A1 Sınıfı motosiklet kullanma yetkisi getirilmesiyle tahminimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu da yüzde 10, yüzde 20 gibi bir artış getirecek." dedi.



Öztürk, bu yıl için rekor satış öngördüklerini ifade ederek, "Baktığımızda ilk 2 ay 144 bin 840 adet motosiklet satıldı. Motosiklet pazarı 2 ayda yüzde 87 büyüdü. Yılı bu gidişle tamamlarsak 1,5 milyon adetle rekor motosiklet satışına gideceğiz." diye konuştu.



"BÜTÜN BAYİLERİMİZDE, FİRMALARIMIZDA YETERLİ STOK VAR"



Remzi Öztürk, sadece 250 cc üstü motosikletlerde bekleme süresinin olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Şu anda stoklar yeterli. Bütün bayilerimizde, firmalarımızda yeterli stok var. Herhangi bir ürünün karaborsaya düşmesi gibi bir durum yok şu anda. Tabii 250 cc üstü ÖTV yüksek olduğu için burada yüksek adette stok getirilmiyor. Talepler de burada karşılanamayabiliyor. Ancak 1-2 ay içinde ekstra siparişler olduğu zaman da karşılanıyor. Pazarın yüzde 98'i i zaten 250 cc altı. Yüzde 2'si onun üstü. Burada aşırı bir talep zaten yok."