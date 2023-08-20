Sıfır araca erişim sorunu bitti mi?

"TÜKETİCİ DE BİLİNÇLİ OLSUN"



Bazı bayilerin ek aksesuar ya da boya koruma paketleriyle tüketiciye mecburi olarak liste fiyatının üzerinden araç satmaya çalışmasıyla ilgili şikayetleri kendilerinin de gördüğünü kaydeden Ertemel, "Kimse acele etmesin. Bu araçlar bollaşacak. Bu tarz fazladan talep edilen veyahut da araca, 'şunları yapalım, aksesuar yapalım' denilen yerlerden de tüketiciler araba almasın. Biraz sabretsinler araç bollaşınca zaten bu araçlar teklif edilecek. Herkes de bu araca erişim konusunda çok rahat edecektir. Tüketici de bilinçli olsun artık. Bu tarz talepte bulunan bayi veya internet ortamındaki satıcıların da hepsini Ticaret Bakanlığına, İl Ticaret Müdürlüklerine şikayet etsinler." diye konuştu.



İkinci el araç konusunda da fiyatların güncellenmesi gerektiğine dikkati çeken Ertemel, ikinci el fiyatlarının da bir ay içerisinde rayına oturmasını beklediklerini bildirdi.



Ertemel, "Burada bayide sıfıra erişim konusunda bir sıkıntı kalmadığı zaman zaten sıfırla ikinci el arasındaki eskiden olduğu gibi makas tekrar eski yöne dönecek. Şimdi ikinci eller sıfırın üzerine satılırken, eskide olduğu gibi ikinci eller sıfırın daha altında satılacak. Bunu da çok yakın bir zamanda görmeye başlayacağız ama özellikle belirtiyorum, Bakanlığımızın bu aldığı tedbirlerde kararlılıkla devam etmesi gerekir." şeklinde sözlerini tamamladı.

TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ



Öte yandan Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yetkili bayilere yönelik yapılan mevzuat değişikliği ile bayilerin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, nihai tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin sıfır kilometre taşıta erişimini zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması engellenerek, bu faaliyetlerde bulunanların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edilmesine ve bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapmalarının engellenmesine yönelik düzenleme yapıldı.



Son olarak yapılan mevzuat değişikliği ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştı.



15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler ilan verilmesi aşamasında "ilan platformları" tarafından uyarılırken, bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığına iletiliyor. DÜZENLEMEYE UYMAYAN İLAN SAYISI YÜZDE 93 AZALDI



İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde seyrettiği, ilan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Ticaret Bakanlığına yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'da yüzde 64,34 azalarak 7 bin seviyelerine gerilediği bildirildi.



17 Ağustos'ta ise söz konusu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yüzde 92,61 azalarak 1550'ye düştüğü kayıtlara geçti. Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller Haberi Görüntüle