Tesla'dan Hindistan hazırlığı

Son dönemde piyasa değerindeki hızlı düşüş ve işten çıkarma planlarıyla gündeme gelen Tesla'nın Hindistan'da 2-3 milyar dolarlık yatırıma hazırlandığı belirtildi.

Tesla'dan Hindistan hazırlığı
Elon Musk: Yapay zeka iki yıl içinde insan aklını geride bırakacak

Elon Musk: Yapay zeka iki yıl içinde insan aklını geride bırakacak

Haberi Görüntüle

'nın CEO'su Elon Musk, gelecek hafta Yeni Delhi'ye yapacağı ziyarette 'da yeni bir fabrika inşa etmek amacıyla 2 ile 3 milyar dolar değerinde yatırım planı açıklamaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, Musk Hindistan ziyareti kapsamında gelecek pazartesi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek.

Musk, elektrikli araç sektörünün henüz emekleme aşamasında olduğu, dünyanın üçüncü büyük pazarı olan Hint pazarına girme planını açıklayacak.

Hindistan'da şu anda küçük fakat büyümekte olan elektrikli araç pazarı, yerel otomobil üreticisi Tata Motors'un kontrolünde Hindistan'da elektrikli araçlar 2023'te toplam otomobil satışlarının sadece yüzde 2'sini oluşturdu ancak hükümet 2030'dan itibaren yeni otomobillerin yüzde 30'unun elektrikli araç olmasını hedefliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...