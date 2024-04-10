Elon Musk: Yapay zeka iki yıl içinde insan aklını geride bırakacak

"İNSAN IRKINI YOK EDEBİLİR"



Musk yapay zekanın gücünün sınırları olmadığı hakkında, "Eğer bir yapay zeka bu kadar çok güce sahipse, çeşitliliği güçlendirebilir ve aynı türde çok fazla insan ya da aynı cinsiyetten çok fazla insan olduğuna karar verebilir. Çeşitlilik sayısı doğru olduğuna inandığı sayıya ulaşana kadar insan ırkını yok edebilir" ifadelerini kullandı.



Elon Musk ayrıca teknolojinin potansiyel tehlikeleri hakkında da gelişmiş yapay zekaların "insanlığa yönelik en büyük tehditlerden biri" olabileceği konusunda defalarca uyarıda bulundu.



Endişelerine rağmen Musk, modern yapay zekanın gelişimindeki kilit isimlerden biri olmaya devam ediyor..



Musk ayrıca kendi üretken yapay zeka sistemi Grok AI'nın geliştirilmesine de devam ediyor.

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