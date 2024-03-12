Tesla'nın Türkiye satışlarındaki düşüş devam ediyor...

Tesla, Türkiye otomotiv pazarına geçen yılın nisan ayı başlarında Kemal Geçer'in Genel Müdürlüğünde adım atmış ve özellikle "Tesla takipçileri" tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Türkiye'deki satışlarına Model Y ile başlayan Tesla, rekabetçi fiyatlarıyla dikkati çekmişti.



4 Nisan'daki tanıtım toplantısında, Türkiye'de satışa sunulan tek model olan Model Y'nin arkadan itişli ve 430 kilometre (km) menzile sahip versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira olarak belirlenirken, çift motorlu ve 533 km menzile sahip versiyonun 1 milyon 619 bin 532 liradan, yine çift motorlu performans ağırlıklı 514 km menzile sahip versiyonun ise 1 milyon 778 bin 821 liradan satılacağı belirtilmişti.



Türkiye için ilk teslimatları 2023 Mayıs'ta Berlin'deki fabrikasından gerçekleştiren Tesla, lansmanın ardından 4 ay içerisinde 10 binden fazla satış yaptı.

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ODMD verilerine göre, Tesla'nın 2023 yılı aylık satışlarına bakıldığında mayıs ayında 200, haziran ayında da 800 adetlik teslimat gerçekleştirdiği görülüyor. Temmuz ayında 1500 adet satış gerçekleştiren marka, en yüksek satışını ise 4 bin 700 adetle ağustos ayında yaptı. Ağustostan sonra Tesla'nın satışları bin adetlerin altında seyretti ve marka, 2023'ü 12 bin 150 adetlik satışla tamamladı.



Ancak satılan araç sayısıyla doğru orantılı bir satış sonrası hizmet servisi sağlanamadığı nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkmaya başladı. Satış sonrası hizmet sürecini kısıtlı personelle yöneten Kemal Geçer, 2023 Kasım'da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 2 yıldır yürüttüğü Tesla Türkiye Genel Müdürlük görevinden başka bir projeye odaklanmak için ayrıldığını duyurmuştu.



Ancak Geçer'in yüksek satış adetlerine rağmen Tesla merkezden özellikle satış sonrası hizmetlerle ilgili yeteri kadar yatırım ve destek alamadığı gerekçesiyle görevinden ayrıldığı öne sürülüyor. Diğer yandan Kemal Geçer'in yerine Türkiye özelinde bir yönetici görevlendirilmedi.