Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli SUV'undan ilk görsel

Rekabet için daha uygun fiyatlı modeller üzerinde çalışan Volkswagen'in 25 bin dolarlık fiyata sahip olacağı açıklanan elektrikli SUV modelinden ilk görsel geldi.

Geçtiğimiz mart ayında uygun fiyatlı ID.2 konsept aracınını duyuran Volkswagen, yeni SUV modelinin silüetini ortaya çıkardı.

Sportif coupe tasarımıyla dikkat çeken ID. 2all SUV modeli, markanın MEB platformu üzerine inşa edilecek.

Yeni modelin 2026 yılında satışa sunulması planlanıyor.