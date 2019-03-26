Sırt ve karın ağrısı, bulantı ve idrara çıkamama şikayetleriyle hastaneye başvuran Fedile Aydemir’e böbrek taşı ameliyatını, Memorial Dicle Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kemal Ertaş yaptı.



“Fleksible Üreteroskopi” yani kesisiz böbrek taşı ameliyatı yapılan operasyon hakkında bilgi veren Ertaş, fleksible üreteroskopi işleminin, endoskopik olarak idrar yolundan girilerek, idrar kanalındaki ve böbreklerdeki taşları, lazerle parçalama ve yok etme şeklinde gerçekleştirildiğini söyledi.



Yöntemin, açık cerrahiye göre hastaya çok önemli ayrıcalıklar sunduğunu aktaran Dr. Ertaş, “Fleksible üreteroskopi, vücutta herhangi bir ameliyat kesisi oluşturmadan yapılmaktadır. Bir gün sonra hasta taburcu olarak normal yaşamına geri dönebilmektedir. Hastamız da bir saatlik işlem sonrası ertesi gün sağlığına kavuştu ve evine döndü. Özellikle ileri yaştaki hastalar tedavi edilmezse şikayetleri kendiliğinden geçmeyeceği gibi böbrek yetmezliği, üriner enfeksiyon ve hatta yaşamı bile tehdit edebilecek çok daha kötü durumlara neden olabilir. Tedavi olan hastamızın ağrı sorunu da ortadan kalkmış oldu” ifadelerini kullandı.



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