Karaciğer kanseri ile mücadele eden Bekir Gölbaşı’nın yaşamı organ bağışına bağlı. “Yaşamak ve hayata tutunabilmek için sadece bir donöre ihtiyacım var” diyen Gölbaşı, tadavisinin Malatya’da sürdüğünü belirtiyor, “Doktorum, kemoterapi ve radyoterapinin bana fayda etmeyeceğini, tek çarenin karaciğer nakli olduğunu söyledi. Karaciğer kendini yenileyen bir organ olduğu için bana donör olan kişiler herhangi bir sağlık sıkıntısı çekmeyecek” diyor.



Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen raporda 4. evre karaciğer kanseri olduğu belirtilen Bekir Gölbaşı’nın rapora göre engellilik oranı ise yüzde 80.



“SADECE BABAMIN EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNİYORUZ”



Bu nedenle çalışamadığını, dolayısıyla hastalık yükünün yanı sıra maddi sıkıntılarla da mücadele ettiğini belirten Gölbaşı, “Mersin’den Malatya’ya gidip gelecek ve tedavimi sürdürecek maddi gücüm yok. 7 ay önce annem çok ağır bir trafik kazası geçirdi, annemin tedavi masraflari için babam bankadan kredi çekti ve 7 aydır anneme babam baktığı için babam da çalışamıyor. Sadece babamın emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz” diye konuşuyor.



“ÇOK GENCİM, GÜZEL GÜNLER YAŞAMAK İSTİYORUM”



Karaciğerinde 21 tane kitle bulunduğunu ve en büyüğünün de 12 santimetreye ulaştığını dile getiren Gölbaşı, bir an önce donör bulunup karaciğer nakli olmayı ve güzel günler yaşamayı istediğini belirterek sözlerini şöyle noktalıyor:



“Babam 63 yaşında, annem 43 yaşında ve yatalak hasta. Eğer ben yaşarsam çalışıp aileme bakmak istiyorum, onlara bakacak başka kimsemiz yok. Bir ablam var, evli. O da baksa baksa bir yere kadar bakar, o yüzden benim çalışmam ve aileme bakmam lazım. Bunların dışında çok gencim, güzel günler yaşamak, yaşıtlarım gibi hayata sarılmak istiyorum. Sizlerden yardım bekliyorum, çünkü henüz 20 yaşındayim ve yaşamak istiyorum.”



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