ABD: Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın corona virüs aşıları  gerçek dünyada başarılı sonuçlar verdi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan çalışmada, asemptomatik vakalar da dahil olmak üzere Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının enfeksiyonlara karşı koruma yetenekleri değerlendirildi.



Şirketler tarafından yapılan önceki klinik araştırmalar, aşılarının corona virüsten kaynaklanan hastalıkları önlemedeki etkinliğini değerlendirdi, ancak bu çalışmalar asemptomatik enfeksiyonları gözden kaçırdı.

4 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İNCELENDİ



CDC’nin çalışmasında ilk kez ABD'deki taşıyıcı RNA (mRNA) aşılarının gerçek dünyada kullanımından veriler derlendi.



Çalışma kapsamında, 14 Aralık 2020'den 13 Mart 2021'e kadar 13 haftalık bir süre boyunca altı eyaletteki 3 bin 950 sağlık çalışanı arasındaki mRNA aşılarının etkinliğine bakıldı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 74'ünden az bir doz aşı yapıldığı ve haftalık testlerle takip edildiği belirtildi.



CDC Direktörü Rochelle Walensky, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "mRNA aşıları, ülkemizin sağlık personeli, ilk müdahale ekipleri ve diğer önemli çalışanlar için gerçek dünyada enfeksiyona karşı erken, önemli bir koruması sağladı" dedi.



CDC çalışması, İsrail'in Pfizer/BioNTech aşısının asemptomatik enfeksiyonları önlemede yüzde 94 etkili olduğunu öne sürmesinden haftalar sonra geldi.

"AŞILARIN DOZLARI ARASINDA ERTELEME OLMAMALI"



Öte yandan, sınırlı aşı kaynakları ile mücadele eden bazı ülkeler, daha fazla insana bir miktar koruma sağlama umuduyla ikinci doz aşılama programlarını erteledi. Bununla birlikte, ABD halk sağlığı yetkilileri, klinik araştırmalara dayalı olarak düzenleyiciler tarafından yetkilendirilen programa göre iki doz verilmesini önermeye devam ediyor.



İngiltere ve Kanada, dozlar arasında dört aya varan genişletilmiş boşluklara izin veren ülkeler arasında yer aldı. Ancak Pfizer ve BioNTech, bu duruma karşı uyardı.



CDC, çalışma sonuçlarının, insanların ilk dozlarından iki hafta sonra aşıdan koruma geliştirmeye başladıklarına dair güvence sağladığını söyledi, ancak ajans en büyük korumanın her iki önerilen aşı dozunu alan kişiler arasında görüldüğünü yineledi.

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