ABD'de Jull marka elektronik sigaralara yasak geldi

FDA'nın aldığı karar, Juul ve diğer e-sigara şirketlerinden ürünlerini piyasada tutmak için başvuruda bulunmalarını istemesinden neredeyse iki yıl sonra geldi.



FDA Başkanı Robert Califf, yaptığı açıklamada, "Jull, genç yaştaki içiciliğin artmasında çok fazla rol oynuyor." ifadesini kullandı.



Jull marka sigaraların ABD piyasasından kaldırılacağını belirten Califf, böylece piyasadaki sigara ürünlerinin FDA standartlarında olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

FDA'nın bulgularına katılmadığını söyleyen Jull'un CFO'su Joe Murillo, yaptığı açıklamada, verilerinin "halk sağlığının korunması için uygun olma" standardını karşıladığını ve ABD pazarında kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Murillo, karara itiraz etmek de dahil olmak üzere yasa kapsamındaki tüm seçenekleri kullanacaklarını belirtti.

ŞİRKET GEÇEN YIL 40 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ



Jull, geçen yıl Kuzey Carolina eyaletinde gençler arasında nikotin bağımlılığına neden olduğu gerekçesiyle açılan davada 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.



FDA, Ocak 2020'de meyve, şeker, nane ve tatlı aromalı tüm elektronik sigaraların üretim ve satışlarının yasaklandığını duyurmuş, kararın, tatlandırılmış elektronik sigaraların çocuklar ve gençler arasında son derece yaygın hale gelmesinden dolayı alındığı kaydedilmişti.

ABD'DE HER 4 LİSELİDEN 1'İ ELEKTRONİK SİGARA KULLANIYOR



ABD hükumeti verilerine göre, ülkedeki her 4 lise öğrencisinden biri, yasak olmasına rağmen elektronik sigara kullanıyor.



FDA'nın aldığı kararın son yıllarda bir dizi dava, işten çıkarma ve azalan satışlarla karşı karşıya gelen şirketi daha da zor duruma düşürmesi bekleniyor.

FDA, diğer bazı e-sigara şirketleri ile ilgili kararları henüz açıklamadı.

