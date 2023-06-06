AB'nin sağlık kurumları Covid-19 aşılarının güncellenmesini istedi

"COVİD-19 TEHDİT OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cavaleri, "SARS COV 2 hala geniş bir dolaşıma sahip ve yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bu virüs özellikle zayıf bağışıklığa sahip kişiler için bir tehdit ve öyle olmaya devam edecek. Covid-19 kış aylarında sağlık sistemleri üzerinde ciddi yük getirmeye devam edecek." dedi.



Bu sebeple aşılamaların önemine dikkati çeken Cavaleri, "Sağlık makamları korumayı sağlam tutmalı. Hastaneye yatışları ve ölümleri önlemek için en iyi seçenek ise aşılar." diye konuştu.



EMA, ayrıca, AB ülkelerinin aşılama kampanyalarına devam etmesini, 3 veya 4 ay aralarla halkın aşılanmasının sürdürülmesini tavsiye etti.



Aşılamalarda önceliğin 60 yaş üzeri kişilere, bağışıklık sistemi zayıf olanlara, hamilelere ve ciddi hastalığı bulunanlara verilmesi gerektiği belirtilerek, son kararın üye ülkelerin ulusal sağlık kurumlarına ait olduğu hatırlatıldı.