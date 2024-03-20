AIDS'te yeni umut: "Genetik makas" ile HIV tedavisi

TÜRKİYE'DE 35 BİN, DÜNYADA 40 MİLYON KİŞİ



Vücut sıvıları ile bulaşan HIV, bağışıklık yetmezliğine neden oluyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.



Mevcut ilaçlar farklı dokulara yerleşen virüsün yayılmasını durduruyor ancak ortadan kaldıramıyor.



İstatistiklere göre Türkiye'de 35 bin dünyada ise yaklaşık 40 milyon kişi HIV ile yaşıyor.



HIV'in neden olduğu enfeksiyonunun ileri evresi ise AIDS olarak adlandırılıyor.



Oxford duyurdu: Yeni HIV varyantı AIDS vakalarını iki katına çıkarabilir Haberi Görüntüle CRISPR TEKNOLOJİSİ NEDİR?



CRISPR (Gen değiştirme teknolojisi) 2012 yılında keşfedildi. CRISPR yönteminde, "Cas9" proteini DNA'yı kesebilmek için bir makas gibi kullanılıyor.



Bilim insanları bu yöntemle laboratuvar ortamında insan hücrelerinde hastalıklara yol açan DNA'ları kesiyor.



Bu yöntem uygulanırken çok dikkatli olunmalı çünkü gereğinden fazla DNA'nın kesilmesiyle sonuçlanabiliyor. Bu da önemli genlerin değişmesine yol açarak, kansere neden olabiliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin