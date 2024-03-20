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AIDS'te yeni umut: "Genetik makas" ile HIV tedavisi

Bilim insanları nobel ödüllü gen düzenleme yöntemini HIV tedavisi geliştirmek için kullandı. Hollandalı uzmanlar, "genetik makas" olarak da adlandırılan CRISPR tekniğiyle virüsü insan hücrelerinden temizlemeyi başardıklarını açıkladı.

AIDS'te yeni umut: "Genetik makas" ile HIV tedavisi

Hollanda'nın Amsterdam ünviersitesi araştırmacıları, Nobel Ödüllü CRISPR gen düzenleme yöntemiyle 'i insan hücrelerinden temizlediklerini duyurdu.

"Moleküler düzeyde çalışan bir makas" gibi işlev gören CRISPR yöntemiyle, hücre DNA'sındaki istenmeyen bölümler kesilip atılabiliyor.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında HIV'i insan DNA'sından temizlemeyi başardıklarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarını, Avrupa Klinik Mikrobiyonoji ve Bulaşıcı Hastalıklar kongresinde paylaşan uzmanlar, kapsamlı bir HIV tedavisi geliştirmeyi hedefliyor. Ancak bu konuda çok daha fazla araştırma gerektiğine dikkat çekiliyor.

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TÜRKİYE'DE 35 BİN, DÜNYADA 40 MİLYON KİŞİ

Vücut sıvıları ile bulaşan HIV, bağışıklık yetmezliğine neden oluyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor.

Mevcut ilaçlar farklı dokulara yerleşen virüsün yayılmasını durduruyor ancak ortadan kaldıramıyor.

İstatistiklere göre Türkiye'de 35 bin dünyada ise yaklaşık 40 milyon kişi HIV ile yaşıyor.

HIV'in neden olduğu enfeksiyonunun ileri evresi ise AIDS olarak adlandırılıyor.

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CRISPR TEKNOLOJİSİ NEDİR?

CRISPR (Gen değiştirme teknolojisi) 2012 yılında keşfedildi. CRISPR yönteminde, "Cas9" proteini DNA'yı kesebilmek için bir makas gibi kullanılıyor.

Bilim insanları bu yöntemle laboratuvar ortamında insan hücrelerinde hastalıklara yol açan DNA'ları kesiyor.

Bu yöntem uygulanırken çok dikkatli olunmalı çünkü gereğinden fazla DNA'nın kesilmesiyle sonuçlanabiliyor. Bu da önemli genlerin değişmesine yol açarak, kansere neden olabiliyor.

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