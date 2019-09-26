İstanbul'da askerlik muayenesi için aile hekimine başvuran hastanın keyfi isteklerini yerine getirmeyen bir aile hekiminin tehdit edilerek hakarete maruz kaldığını söyleyen Doktor Mustafa Tamur, “Bu tehdit ve hakaret sonrası verilen beyaz kod ve açılan dava derneğimizce bizzat takip edildi. Derneğimiz tarafından takip edilen davada, mahkeme sanığa 15 ay ertelemesiz hapis cezası verdi” dedi.



İSTAHED Hukuk Genel Sekreteri Tamur, her geçen gün artan sağlıkta şiddetin artık sadece sağlık çalışanlarını değil halk sağlığını da etkilediğini söyledi.



İSTAHED olarak sağlık çalışanlarına karşı uygulan şiddet karşısında üyelerinin yanında olmaya, suçluların en ağır biçimde cezalandırılmasını sağlamak için elllerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Tamur, “Türk Ceza Kanunu'na, Sağlıkta Şiddet Yasası başlığı açılmalıdır” dedi.



“ŞİDDETE KARŞI TOLERANSIMIZ YOKTUR, OLAMAZ!”



Sağlıkta şiddette tutuklu yargılama yolunun açılarak cezaların arttırılması gerektiğini aktaran İSTAHED Hukuk Genel Sekreteri Tamur şöyle konuştu:



“Sağlık çalışanına uygulanan şiddet, hakaret ve tehdit ‘halkın sağlık hizmetini almasının engellenmesi’ olarak da değerlendirilmeli, iki yıldan aşağı ceza verilememeli, zanlıların olay sonrası belli bir süre gözetim altında tutulması sağlanmalı, suçu sabit olanlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da erteleme işletilmemeli, cezalar paraya çevrilmemelidir. Bu tür suçları işleyenlerin acil haller dışında sağlık hizmetini yüksek güvenlikli kliniklerde ya da kolluk kuvveti eşliğinde alması da tartışılmalıdır. Sağlık kuruluşlarından hizmet alan vatandaşın bu hizmetten en üst seviyede faydalanabilmesi, o kuruluşlarda sükunetin hakim olması ve çalışanların kendini güvende hissetmesi ile olacaktır. Bunun sağlanması için de kurum dahilinde huzuru bozan, kurum kurallarına zorbalıkla karşı çıkmaya kalkan, kurumun iş akışı ile ilgili memnuniyetsizliğini yasal yollarla şikayet etmek yerine kendi gücü ve gürültüsü ile çözmeye çalışanlara karşı da kabahatler kanununda yapılacak değişikliklerle de anında cezalandırma uygulanmasının yolu açılmalıdır. Tüm bu değişikliklerin yapılıp hayata geçirilmesine kadar geçen süre içinde de mahkemelerin mevcut kanunları esnetmeden uygulayarak en üst seviyeden cezalarla aslında halkımızın sağlığını korumaya başlaması önemlidir. Şiddete karşı toleransımız yoktur, olamaz.”



VİDEO: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET KAMERADA (06.01.2019)