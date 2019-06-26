Sağlık Bakanlığı'nın randevu almadan da aile hekimlerine muayene olunabileceği yönündeki SMS mesajı bir takım aksaklıklar yaşattı.

Sağlık Bakanlığı 19 Haziran'da telefonlara gönderdiği kısa mesaj ile aile hekimlerine randevu almadan da muayene olunabileceğini bildirmişti.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç, Sağlık Bakanlığı'nın bugüne dek hastaların aile hekimlerine randevu alarak (MHRS-Merkezi Hasta Randevu Sistemi) muayenelerini olmalarını teşvik ettiğini ancak geçen hafta gelen bakanlık mesajıyla bu sistemin değişmeye başladığını söyledi.

Aile sağlığı merkezlerine başvuran her hastanın sağlık sorunlarını özveriyle giderilmeye çalışılırken Sağlık Bakanlığı'nın kendi getirdiği sistemi bile tahrip ettiğini ve bu uygulamanın sağlıkta şiddeti körükleyeceğini öne süren Dr. Koç şunları söyledi:

"Rendevu sistemi hasta ve hekimin zamanını daha iyi kullanması, koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla zaman ayırabilmesi, sağlık hizmetlerini daha verimli ve kaliteli olabilmesi için önemli. Randevusuz muayene, sıra kuyrukları, bekleme süresinin uzaması, poliklinik kapılarındaki yoğunluklar, kapasiteyi aşacak hasta sayısı muayene süresini düşüreceği gibi teşhis ve tedaviyi de etkileyecek. Asli görevimiz olan aşıların yapılması, bebek, çocuk ve gebe izlemleri, periyodik okul muayeneleri, kanser taramaları vb. koruyucu sağlık hizmetleri de aksayacak.

"ELİNDE BAKANLIĞIN MESAJIYLA KAVGA ÇIKARIYOR"

Hastalarını yıllardır randevulu muayeneye alıştırdıklarını vurgulayan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, "Şimdi kapılarında randevulu hasta beklerken ellerinde bakanlığın mesajıyla içeriye girmeye çalışan, sıra kavgası yapan, randevusuz hasta bakılması için ayrılan saatte gelmesi söylendiği için hekimlere saldıran hastalarla karşılaşmaya başladık" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yılllardır aile hekimlerine randevulu hasta bakmalarını, randevu sistemlerini açmalarını zorunlu tuttuğunu, açmayanlar hakkında idari işlem başlatıtığını hatırlatan Dr. Demir, "Kaliteli bir sağlık hizmeti almak ve hekimin kapısından geri dönmemek için tüm vatandaşlarımızdan randevu alarak aile hekimlerine başvurmalarını şiddetle ve önemle rica ediyoruz" dedi.