Akalazya nedir? Akalazya hastalığı neden olur?

AKALAZYA (YUTMA GÜÇLÜĞÜ) NEDİR?

Özefagus (yemek borusu) gırtlağı mideye bağlayan yutma tüpüdür. Akalazya özefagusu etkileyen bir hastalıktır; yemek borusunun mide tarafındaki alt özefagus sfinkteri denilen kaslardan oluşmuş kapağın gevşemesinde oluşan bozukluk nedeniyle katı ve sıvı besinlerin mideye kolayca geçişi sağlanamaz ve bu nedenle yutma güçlüğü yaşanır.

Akalazya, özefagusta besinlerin yutulması işlevinde rol alan kasları kontrol eden sinir hücrelerinin bozulmasından veya kaybından kaynaklanır.



AKALAZYA BELİRTİLERİ NELERDİR?



Akalazya, semptomları yavaş yavaş gelişen bir hastalıktır. Akalazya hastalığının belirtileri arasında şu gibi şikayetler oluşabilir:



- Katı ve sıvı gidaların yutulmasında güçlük

- Gıdaların ağıza geri gelmesi

- Göğüste ağrı veya yanma hissi

- Yemek sonrası öksürük

- Kilo kaybı.

AKALAZYA HASTALIĞININ TEDAVİSİ



Günümüzde akalazya tedavisi, hastalıkta tam bir iyileşme sağlamamakla beraber semptomların hafifletmesine ve hastanın yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olur. Mide ve yemek borusu kapağında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesini sağlar. Akalazya hastalığının tedavisinde aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır.



Pnömatik dilatasyon: Hekim tarafından bir endoskop yoluyla yemek borusunun içine bir balon gönderilerek, yemek borusu ve mide arasındaki kapakçıktan geçirilir ve daha sonra şişirilir.



Enjeksiyonlar: Kasların kasılmasını engelleyen enjeksiyonlar ile özefagus ile midenin birleştiği kapak açıklığını gevşetmek için bu kapaktaki kaslara kullanılır. Bu işlem endoskopi sırasında da yapılabilir.



Mide ve yemek borusu arasındaki kapağı genişletmek ve gevşetmek için yapılan ameliyatlara miyotomi denir. Miyotomide, bu kapağın bazı kasları kesilir. Bu tip cerrahi işlemler genellikle akalazya semptomlarından uzun süreli rahatlama sağlar.

