Bol sebze ve meyvenin antioksidan yapısıyla kanser gelişimini azaltmaya yardımcı olduğunun altını çizen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, “Akdeniz mutfağında tereyağı ve margarin kullanılmaz, zeytinyağı oldukça fazla tüketilir; tuz yerine de baharat kullanılır. Her gün bol miktarda çiğ ve pişirilmiş sebze ile meyveler yenir. Haftada 5-6 porsiyon balık ve tavuk tüketilir. Kırmızı et ise ayda birkaç kez tüketilir” dedi.



“TARAMAYA 45 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLANMALI”



Yeni bilimsel yayınların kolonoskopi taramalarının 45 yaşından itibaren yapılmasını önerdiğini söyleyen Doç. Ergün, şu bilgileri aktardı:



“Kalın bağırsak kanserinden korunmanın diğer bir yolu da düzenli kontrollerimizi yaptırmaktır. Hiçbir şikayeti olmayan bireylerde 45 yaşında tarama başlamalı. Ailesinde kalın bağırsak kanseri olanlarda ise hastalık ortaya çıkış yaşından 10 yıl önce tarama başlamalıdır. Örneğin hastanın babasında kalın bağırsak kanseri tanısı 50 yaşında konmuşsa, oğluna 40 yaşında kolonoskopi yapılmalıdır. Ayrıca dışkıda karışık kan bulunması, tuvalet alışkanlığında değişme, istemsiz kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen kansızlık alarm belirtileridir ve hemen kolonoskopi yapılmasını gerektirir.

Tarama amaçlı kolonoskopi, kolonda kanser öncülü olarak bulunan poliplerin (et benleri) saptanması ve bunların çıkarılması amacıyla yapılıyor. Zira bu polipler çıkarılmadığı takdirde 5-10 yıl içinde kalın bağırsak kanserine dönüşme ihtimali var. Polipler çıkarılınca risk sıfırlanmış olur. Polip saptanmazsa 10 yıl tekrar kolonoskopi yapılması gerekmez. Ancak polip saptanan hastalar yeni polip çıkma ihtimaline karşın 2-3 yılda bir kolonoskopik takibe devam etmelidir.”



KOLON KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!



- Akdeniz tipi beslenme uygulayın.

- Fiziksel aktivitenizi artırın (günde yarım saat hafifçe terleten spor yapın).

- Bol su için (günde 2-3 litre).

- Sigaradan ve alkolden uzak durun.

- 45 yaşından itibaren düzenli tarama yaptırın (kolonoskopi).



Fotoğraflar: Yeditepe Üniversitesi



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