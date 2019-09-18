Türkiye’de ilk tüp bebek uygulamasını Prof. Dr. Refik Çapanoğlu ile birlikte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 31 yıl önce uygulayan kişi olan Prof. Dr. Erol Tavmergen Ege Üniversitesi Aile Planlaması–İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü olarak görev yapıyor.



Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) kurucularından ve geçmiş dönem başkanlarından olan Tavmergen derneğin yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyor.



Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği’nin yönetiminde önemli bir göreve seçilmiş olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Doktor Erol Tavmergen, ESHRE, ASRM, IFFS, MEFS, ASPIRE, ISFP ve ISPGS gibi bazı önde gelen topluluklarla işbirliğini artırmanın yanı sıra Türkiye’nin üreme tıbbında Akdeniz bölgesi ve çevre ülkelerde öncü konumda yer alabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.



Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği, üreme tıbbının her alanında bilimi ve araştırmayı desteklemek üzere Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan farklı kültürel, etnik ve dini grupları kapsayan bilimsel bir dernek olarak kuruldu. MSRM; üreme endokrinolojisi ve kısırlık, embriyoloji, üreme cerrahisi, androloji ve doğurganlığın korunması konularında faaliyet yürütüyor.