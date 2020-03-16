Akıl sağlığınızı corona virüsten nasıl korursunuz?

Yeni tip corona virüsün dünyanın çeşitli yerlerinde hızla yayılmaya devam etmesi insanları paniğe sürüklüyor. Özellikle anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk gibi çeşitli rahatsızlıkları olan insanların sağlığı sürekli corona virüs haberleri okumaktan olumsuz etkilenebilir. Peki, akıl sağlığımızı nasıl koruyacağız?



Corona virüs salgınıyla ilgili endişelenmek anlaşılabilir bir durum ancak birçok insan için mevcut psikolojik problemleri daha da kötü etkilenebilir.



Dünya sağlık örgütü, insanların zihinsel sağlığını korumaları için bir takım önerilerde bulundu. DSÖ’nün yayınladığı tavsiyeler, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

DSÖ’nün tavsiyelerinden bazıları şunlar:

-Endişeli ve sıkıntılı hissetmenize neden olabilecek haberleri izlemekten, okumaktan veya dinlemekten kaçının.



-Temel planlarınızı yeniden hazırlamak, kendinizi ve sevdiklerinizi korumak ve pratik adımlar öğrenmek için güvenilir kaynaklardan bilgi alın.



-Gün içerisinde yalnızca belirli saatlerde, bir veya iki kez salgınla ilgili yeni haberleri takip edin. Salgın hakkında ani ve neredeyse sürekli haber akışı takip etmek, daha fazla endişelenmenize neden olabilir.



BBC’de yer alan habere göre İngiltere Anksiyete derneğinden Nicky Lidbetter “kontrolden çıkma ve belirsizliği tolere edememe korkusu anksiyete bozukluğunun temel özelliğidir. Dolayısıyla önceden bu tarz bir bozukluğu olan bireyler şu anda çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya olabilir” diyor.

CORONA VİRÜSLE İLGİLİ SINIRLI HABER OKUYUN



Anksiyete derneğinde tedavi gören hastalardan birisi olan Nick’in, sürekli corona virüs haberlerini takip ettiği için son zamanlarda panik atakları artmış durumda. “Endişeli hissettiğimde düşüncelerim kontrolden çıkabiliyor ve her şey felaketle sonuçlanacakmış gibi düşünmeye başlıyorum” diyen Nick ailesi ve tanıdığı diğer yaşlı insanlar için oldukça endişeli.



Konuyla ilgili uzmanlar Nick gibi hastaların haber sitelerinden ve sosyal medyadan uzun süre uzak kalmasının, endişesini yönetmesine yardımcı olduğunu söylüyor.



Haberleri kontrol etmek için kendinize bir zaman belirlemeniz ve size kendinizi iyi hissettirmeyen herhangi bir şeyi okumak veya izlemek için harcadığınız zamanı sınırlandırmanız zihinsel sağlığınız korumak için önerilen öncelikli yöntemlerden birisi.



Zihinsel sağlınızı koruyabilmek adına tavsiye edilen diğer bir yöntem ise sosyal medya aracılığıyla insanlar arasında çok hızlı yayınlan yalan haberlere inanmamak. Sadece resmi kaynaklardan bilgi edinmeye özen gösterilmeli.

SOSYAL MEDYAYA BİRAZ MOLA VERİN



24 yaşındaki Alison, anksiyete hastası. Sosyal medyada gördüğü corona ile ilgili olan her şeyin endişelerini daha da arttırdığını söylüyor. Anlattığına göre bir ay öncesine kadar sosyal medyada gördüğü her şeyi okuyor ve çeşitli komplo teorileri ağlama krizlerine neden oluyordu.



Anksiyetesiyle savaşabilmek için hakkında herhangi bir şey okumak istemediği anahtar kelimeleri Twitter’da sessize aldı. Doğrulanmamış bilgilerin dolaştığı WhatsApp ve Facebook gruplarından ayrıldı.

ELLERİNİZİ YIKAMAKTA AŞIRIYA KAÇMAYIN



Obsesif Kompulsif Bozukluk hastaları genellikle halk arasında aşırı temizlik takıntılarıyla bilinirler. Corona virüs salgınıyla beraber OKB hastalarının psikolojik destek taleplerinde artış yaşandı.



Uzmanlar, OKB ve bazı anksiyete türleri olan hastalar için sürekli ellerinizin yıkanmasının söylenmesi zor bir durum olabilir diyor.



İngiltere’de kurulmuş olan OCD Action adında bir hayır kuruluşu, OKB hastaları için dikkat edilmesi gerekenin kontrol olduğunu söylüyor. Virüsün yayılma riskini azaltmak için önerilen süre boyunca mı el yıkanıyor yoksa bu belirli bir ritüel veya takıntı haline getirilip sürekli mi yapılıyor? OKB hastalarının ikisi arasındaki kontrolü sağlaması gerekiyor.



İNSANLARLA BAĞLANTINIZI KOPARMAYIN



Corona virüs vakalarının sayısı artıkça insanlar kendilerini izole etmeye başladılar. Devletler de izolasyon ve karantinalar için her gün önlemlerini arttırıyor. Fakat bu karantinalar süresince zihinsel sağlığı korumak için insanların birbirleriyle olan bağlantılarını koparmamalarının oldukça önemli olduğu belirtildi.



Uzmanlar zihinsel sağlığınızı korumanız için, kitap okumanızı, arkadaşlarınızla bağlantınızı koparmamanızı, egzersiz yapmanızı ve tükenmişlikten uzak kalmanızı öneriyor.

CORONA VİRÜS DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARI