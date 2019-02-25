Trifokal lenslerde üç farklı odak noktası bulunduğu için yakın, orta ve uzak mesafedeki görme problemlerine tek bir lens ile çözüm üretebildiğini aktaran Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan Albayrak, özellikle doğru hasta seçimi yapıldığı zaman çok başarılı sonuçlar alınabildiğini belirtti.



AKILLI LENSLER KİMLERE UYGULANAMAZ?



Akıllı lensleri en çok 40 yaş ve üzeri hasta grubunun tercih ettiğini belirten Dr. Albayrak, bu uygulamanın tüm hastalara uygun olmadığını, şaşılık ve sarı nokta gibi rahatsızlıkları olanların bu uygulamadan faydalanamayacaklarını belirtti.



AKILLI LENS AMELİYATI NASIL YAPILIR?



“Akıllı lens operasyonunun yaklaşık 10- 15 dakika sürdüğünü ifade eden Albayrak, “Operasyon sırasında hastanın sahip olduğu doğal mercek yerinden çıkarılarak onun yerine hastanın tercihine göre iki odaklı ya da üç odaklı mercek yerleştirilir. İşlem ufak kesiler kullanılarak yapıldığı için göze dikiş atılmamakta ve operasyon sonrası hasta günlük hayatına hızlıca geri dönebilmektedir” dedi.