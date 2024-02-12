"Alaskapox" virüsü kaynaklı ilk ölüm kaydedildi

AKPV olarak bilinen "Alaskapox" isimli virüsün küçük kemirgenlerden insanlara yayıldığı düşünülüyor. Küçük cilt lezyonları, şişmiş lenf düğümleri ve kas ağrısı gibi hafif rahatsızlıklara neden oluyor.



Alaska'nın Fairbanks kentindeki bilim insanları tarafından ilk kez gözlemlendiği 2015 yılından bu yana yalnızca yedi enfeksiyon vakası bildirildi.



Bildirilene göre AKPV'den ölen adamın bağışıklık sistemi zayıftı ve kanser tedavisi görüyordu.



Bu durum adamın cilt enfeksiyonu kapması sonrasında komplikasyonlara yol açtı. Böbrek yetmezliğine ve nihayetinde Ocak ayı sonlarında ölümüne neden oldu.



Yaşlı adam Alaska'nın Kenai Yarımadası'nın ücra bir kesiminde yalnız yaşıyordu ve yetkililere göre, başıboş bir kedi tarafından çizildikten sonra enfekte olduğu düşünülüyordu.

ANA BULAŞMA YOLU HENÜZ BELİRLENMEDİ



AKPV'nin insanlar arasında bulaşabileceğine dair bir kanıt yok, ancak Alaska sağlık yetkilileri ekstra bir önlem olarak cilt lezyonlarının bandajlarla kapatılmasını tavsiye etti.



Alaska Sağlık Bakanlığı ayrıca kedi ve köpek gibi evcil hayvanların da "virüsün yayılmasında rol oynayabileceği" konusunda uyardı.



Bilim insanları patojenin ana bulaşma yöntemini henüz belirlemedi.



İlk kez yaklaşık 10 yıl önce keşfedilmesine rağmen, Alaskapox'un hafif doğası nedeniyle "bundan çok önce" dolaşımda olabileceği düşünülüyor, bu da çoğu enfeksiyonun gözden kaçırıldığı anlamına geliyor.

