20 yıldır eşi Christin ile Muğla Fethiye’de yaşayan Alman uyruklu emekli hemşire Hartmut Franz Even (72), dün sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Christin Even (70) oğlu Armin’le birlikte 112 acil servise yardım çağrısında bulundu.



Sağlık ekipleri durumu ağır olan Hartmut Franz Even’i, ambulansla Antalya’da özel bir hastaneye götürdü ancak müdahaleye rağmen sabah saatlerinde emekli hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti.



Christin Even, eşinin organ bağışı ile ilgili vasiyeti sonucu hastane yönetimine bağış yapacaklarını bildirdi. Tetkiklerin ardından Even’in karaciğeri ve 2 böbreği alındı. Organlar 3 hastaya nakledilmek üzere Antalya’daki özel bir hastaneye gönderildi. Hartmut Franz Even’in cenazesi Fethiye'de toprağa verilecek.



"3 KİŞİYİ HAYATA BAĞLADI"



Organ bağışını eşinin istediğini söyleyen Christin Even, "Bizim için doğru olan buydu. İkimiz de sosyal meslekten geliyoruz. Bizim için bağış kesin yapılacaktı. Ben de bağışçı olacağım. Türk ya da Alman fark etmez 3 kişi hayata bağlandı. Burada doktorlar ırk ayrımı yapmadılar ellerinden geleni yaptılar" dedi.



"BABAM İNSANLARA YARDIMDA BULUNMAK İSTERDİ"



Babasının ölümüne üzülen ama 3 hastaya umut olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Armin Even, organ bağışı noktasında duyarlı bir aile olduklarını belirtti, "Organ bağışında bulunmak bizim için önemli bir karardı. Babam her zaman toplum için insanlar için yardımda bulunmak isterdi. O nedenle kendisine bir şey olursa organlarının bağışlanmasını insanlara umut olmasını dilerdi. Organlarının mümkün olursa bağışlanmasını her zaman söylerdi" dedi.



Armen Even, organların Türk hastalara nakledilmesiyle ilgili "Bizim için kime nakledildiğinin önemi yok. Biz babamızı çok seviyorduk. Irkı önemli değildi, faydalı olduysak ne mutlu bize" diye konuştu.



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