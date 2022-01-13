Almanya'da Covid-19 vakaları nedeniyle laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı

Son 24 saatte 81 binden fazla Covid-19 vakası tespit edilen Almanya'da PCR testi yapılan laboratuvarların kapasite sınırına  ulaştığı açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 18:33

Almanya'da Covid-19 vakaları nedeniyle laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı

'da yaygın Covid-19 vakaları nedeniyle, PCR testi yapan laboratuvarların kapasite sınırına yaklaştığı bildirildi.

Tıbbi Laboratuvarlar Derneği Başkanı Michael Müller, Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada, laboratuvarlardaki yükün fazla olduğunu belirterek sınırlı test kapasitesine karşın artan test aktivesi sonucu laboratuvarların kapasite sınırına yaklaştığını söyledi.

Robert Koch Ensitüsünün (RKI) son verilerine göre Almanya'da Covid-19 salgınında son 24 saatlik vaka sayısı 81 bin 417, ölü sayısı ise 316 oldu. Böylece ülkede bugüne kadar virüse bağlı can kaybı 115 bin 51 kişiye ulaştı.

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