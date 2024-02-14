Alzheimer hastalığı bulaşıcı olabilir mi?

Araştırmacılar, Alzheimer hastalığının proteinlerinin belirli cerrahi prosedürler yoluyla insandan insana bulaşabileceğine dair, tartışmalı bir hipotezi destekleyen bulgular ortaya çıkarttı.

Yazarlar ve diğer bilim insanları, araştırmanın az sayıda insana dayandığını ve artık kullanılmayan tıbbi uygulamalarla ilgili olduğunu vurguluyor.

Çalışma, Alzheimer hastalığı gibi demans türlerinin bulaşıcı olma ihtimalinin henüz olmadığını belirtiyor.

Yine de, nörologlar "ileriye dönük olarak bu nadir vakaları bile azaltacak önlemler almak istiyoruz" die konuştu.

SEBEBİ BÜYÜME HORMUNU



Geçtiğimiz on yıl boyunca Birleşik Krallık'ta büyüme hormonu alan insanların kadavraları incelendi.

Son çalışma, onlarca yıl sonra, bu insanlardan bazılarının erken başlangıçlı bunama belirtileri geliştirdiğini ortaya koydu.

Hafıza ve dil sorunları gibi demans belirtileri klinik olarak teşhis edildi ve bazı hastalarda Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan amiloid-β plakları ile birlikte ortaya çıktı.