Burun karıştırmak Alzheimer'ı tetikliyor

Bilim insanları, Alzheimer hastalığı ile potansiyel bağlantıyı ortaya koyan yeni bir çalışma ortaya koydu.

Biomolecules'de yayınlanan çalışmaya göre, burun karıştırmanın Alzheimer hastalığını tetikleyebileceği öne sürürüldü.

Bu bulgu, Alzheimer'ın ilerlemesinde önemli bir faktör olduğu bilinen beta-amiloid adlı bir proteinin keşfinden kaynaklanıyor.

Araştırmacılar, burun karıştırma yoluyla bulaşan patojenlerin beyinde beta-amiloid üretimini tetikleyerek Alzheimer ile ilişkili nöroinflamasyona katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.

Rapor, patojenlerin beyne girmesi için potansiyel bir geçit olarak koku alma sisteminin rolünü vurgulamaktadır.

Virüsler, mantarlar ve bakteriler de dahil olmak üzere patojenler, burun dokularında kalıcı enfeksiyonlar oluşturabilir, sonunda beyne ulaşabilir ve nörodejeneratif süreçleri tetikleyebilir.

Bu doğrudan bağlantı, Alzheimer riskini azaltmak için burun hijyenini korumanın önemini vurgulamaktadır.

ALZHEİMER'IN ÖNLENMESİ İÇİN ÇIKARIMLAR

Alzheimer'ın önlenmesi genellikle yaşam tarzı faktörlerine odaklanır ve burun karıştırmak da artık bunlar arasında sayılabilir.

Bu alışkanlık geçici bir rahatlama sağlasa da, uygun burun hijyenine öncelik vermek çok önemlidir.

Öneriler arasında, temizliği korumak ve beyne patojen girme riskini azaltmak için tuzlu su ile durulama veya sümkürme gibi nazik yöntemler yer almaktadır.