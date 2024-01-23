Alzheimer teşhisinde kan testi devrimi

Alzheimer hastalığını tespit eden bir kan testi, hiçbir belirti göstermeden 10 ila 15 yıl önce 50 yaş üstü herkesi taramak için kullanılabilir.



Yeni bir çalışma, kandaki "p-tau217" adı verilen proteinin ölçümünün daha ucuz, daha kolay ve mevcut teşhis yöntemleri kadar başarılı olduğunu gösterdi.



Protein, nöronlara saldırmaya başlamasıyla beyinde gelişen hastalığın işaretlerinden biri kabul ediliyor.



Uzmanlar, kan testinin kalp hastalığını önlemeye yardımcı olmak için kolesterolün izlenmesi kadar rutin hale gelebileceğine inanıyor.



Göteborg Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Quanterix kan testi" ve laboratuvar testlerinin yapımcılarından alınan farklı yaş gruplarındaki yaklaşık 800 kişinin verilerini inceledi.



Alzheimer'a karşı yeni ilaç: Tedavide dönüm noktası olabilir Haberi Görüntüle Kan testi, omurilik sıvısını tarayan lomber ponksiyon veya PET taraması gibi mevcut yöntemlerle karşılaştırıldı.



Test insanları alzheimera yakalanma olasılığı yüksek, orta veya olası olmayan şeklinde kategorize edebildi.



Araştırma sonucu, kandaki p-tau217 ölçümünün yüzde 95'in üzerinde bir doğruluk oranıyla mevcut testler kadar başarılı olabileceğini gösterdi.



Uzmanlar, yeni bulguların Alzheimer şüphesi olan kişiler için teşhiste "devrim yaratma" potansiyeline sahip olduğunu ve belirli bir yaşın üzerindeki tüm insanlar için bir tarama sürecinin önünü açabileceğini söylüyor.



UCL Genetik Enstitüsü fahri profesörü David Curtis, "Alzheimer hastalığının ilerlemesini önleyecek etkili tedaviler mevcut olduğunda, yüksek risk altındaki kişileri kötüleşmeye başlamadan önce tespit edebilmek hayati önem taşıyacak." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin