Alzheimer'a karşı yeni ilaç: Tedavide dönüm noktası olabilir

İlaçla tedavisi "imkansız" olduğu düşünülen Alzheimer hastalığı ile ilgili son dönemde art arda umut veren gelişmeler yaşanıyor.

ABD'nin ardından İngiltere'den de Alzheimer'a karşı yeni bir ilaç haberi geldi. "Eli Lilly" firması tarafından geliştirilen "Donanemab" adlı ilacın, Alzheimer ile mücadelede dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

Antikor ilaç, Alzheimer'ın erken safhasında beyinde biriken proteinlerin temizlenmesini sağlıyor. Tedavi etmese de Alzheimer hastalarında görülen bilişsel gerilemenin yavaşlamasını sağlıyor. Hastalar yemek pişirmek, bir hobiyle uğraşmak gibi günlük işlerini yapabiliyor. İlaç, sadece Alzheimer hastaları üzerinde etkili. Diğer demans türlerinde fayda görülmedi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, geçtiğimiz günlerde, "Lecanemab" adlı Alzheimer ilacına onay vermişti. İngiltere'de geliştirilen ilaç da FDA'nın onay verdiği ilaçla aynı şekilde etki ediyor. Her iki ilaç da Alzheimer'ı tedavi etmese de hastalığın tedavi edilebilir olacağı yeni bir dönemin başlamakta olduğunu gösteriyor.

İngiltere yeni ilaca onay vermeye hazırlanıyor.