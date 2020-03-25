Ambulanslara corona virüs tedbirleri (Refakatçi alınmayacak)

Sağlık Bakanlığı’nın, corona virüsle mücadele kapsamında ambulansla hasta nakilleri için geçtiği uygulamaya göre, artık ambulanslarda kişisel koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulacak.



Hürriyet’in haberine göre, hastaya ilk müdahale eden ekip hasta teslim edilene kadar ve ambulans temizlenene kadar kişisel koruyucu ekipman kullanacak. Genel durumu iyi ayaktan hastaların naklinde, hastaya tıbbi maske, ambulans personeline ise tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılacak.



Kontrolsüz olarak öksüren veya aspirasyon ihtiyacı olabilecek hastalarda en az N95/FFP2 maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmasına özen gösterilecek. Olası/kesin COVID-19 vakasının nakli sonrasında ambulanslar temizlenecek ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Temizleme işlemi kişisel koruyucu ekipman giyilerek yapılacak.



Ambulans temizliği yapılmadan başka bir vakaya gidilmeyecek. Yetişkin hastalarda refakatçi alınmayacak ancak çocuk hastalarda mutlak zorunluluk olduğunda refakatçiye cerrahi maske takılarak alınacak.