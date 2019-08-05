Hastalar, ameliyattan sonraki 30 gün içinde komplikasyon ve ölüm açısından izlendi.



Medimagazin’de yer alan habere göre, 14 ülkedeki 28 hastanede yapılan çalışmada genel olarak, ameliyat masasında beş kişi veya yüzde 1'den az kişi ölürken 500 hasta yani yüzde 70'i hastanede öldü. Hastalar taburcu olduktan sonra 210 ölüm diğer bir ifadeyle yüzde 29 ölüm görüldü.



Tüm ölümlerin yaklaşık yarısı üç komplikasyon ile ilişkiliydi. Bunlar; majör kanama, miyokard yaralanması ve kan dolaşımı enfeksiyonları oldu.



AMELİYAT SONRASI BAKIM VE EVE GEÇİŞ SÜRECİNE DİKKAT!



Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. PJ Devereaux, "Birçok aile, cerrahtan, sevdiklerinin ameliyattan sağ çıkıp çıkmadığını duymayı bekliyor, ancak araştırmamız ölümlerin çok azının ameliyathanede meydana geldiğini gösteriyor" dedi.



Canadian Medical Association Journal'da yayımlanan araştıma; "Postoperatif bakım'' (ameliyat sonrası bakım) ve eve geçiş sürecine odaklanmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.



Uzmanlar, son yıllardaki teknolojik ve tıbbi gelişmelerin, ameliyatları daha güvenli hale getirdiğine vurgu yapıyor.



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