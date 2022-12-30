Anevrizma nedir? Belirtileri nelerdir? Anevrizma nedenleri ve tedavisi

ANEVRİZMA NEDİR?



Anevrizma, kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi olarak tanımlanmaktadır. Anevrizma'da damar duvarı zayıflamış, incelmiş ve yırtılma riski mevcuttur.

Vücudun herhangi bir bölgesindeki damarda meydana gelebilen ancak en sık, karın aortasında (kalpten çıkan ve tüm vücudu besleyen ana damar) oluşan anevrizma, aortanın kalpten çıkan bölgesinde ve göğüs içindeki aortada da oluşabilmektedir. Anevrizma oluşumunda en büyük sebebin damar sertliğidir (aterosklerozdur).

ANEVRİZMAYA NE SEBEP OLUR?

Anevrizmaların nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı faktörler anevrizma oluşumuna yol açabilir. O faktörler şunlardır:



Yaş: Anevrizmalar genellikle yaşlıları etkiler ve yaş ilerledikçe anevrizma oluşma riski artar.



Ailede geçmişte anevrizma olguları: Anevrizma oluşma riski ailede geçmişte anevrizma olgularının bulunması durumunda artabilir.



Damar duvarı zayıflığı: Bazı insanlarda doğuştan damar duvarı zayıflığı bulunabilir ve bu durum anevrizma oluşumuna yol açabilir.



Kalp krizi veya felç geçirme: Kalp krizi veya felç geçirmek anevrizma oluşumuna yol açabilir.



Sigara ve alkol kullanımı: Sigara ve alkol kullanımı damar duvarını zayıflatabilir ve bu da anevrizma oluşumuna yol açabilir.



ANEVRİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?



Sırt ağrısı, karın ağrısı ve karın bölgesinde atım hissi veren şişlik olabilir. Bazı hastalarda bu balonlaşmış damar patlayabilir ve karın içine yırtılabilir; bu durumda diğer belirti bulgula yanında bayılma, şuur kaybı hatta ölüm olabilmektedir.

ANEVRİZMA TİPLERİ NELERDİR?



Sakküler (Kese biçimli) Anevrizma: En sık görünen anevrizma tipidir. Beyin tabanında büyük damarların çatallanma bölgelerinde oluşur. Bu anevrizmalar yıllar içinde gelişir ve bundan dolayı anevrizmanın yırtılma riski yaşla birlikte artar. İleri yaşlarda damar yapısının bozulması da anevrizma oluşmasının diğer önemli bir nedenidir.



Füziform (iğ biçimli) Anevrizma: Damarın uzunca bir bölümünün iğ şeklindeki bir genişleme sonucu olarak gözüken anevrizmalardır.



Mikotik Anevrizmalar: Damarın mikrobik hastalığı sonucu gelişen nadir görülen anevrizma tipidir. Sıklıkla kalp romatizması olarak da bilinen subakut bakteriyel endokarditin bir komplikasyonu olarak görülür. İltihaplanmış olan damar duvarı zayıflar ve anevrizma oluşur.



Travmatik (Kaza sonucu gelişen) Anevrizmalar: Travma sonrası beyin damarlarında gelişen anevrizma türüdür.

ANEVRİZMALARIN TEDAVİSİ NASILDIR?



Anevrizma tanısı almış hastalar için günümüzde 3 tedavi şekli vardır. Gözlem tedavisi, cerrahi tedavi, damar içi tıkama (Endovasküler) tedavisi. Anevrizma hastalarının tedavisinde her hastalıkta olduğu gibi hasta/hasta yakını ve hekimin birlikte hangi tedavi yöntemini seçeceklerine beraber karar vermesi çok önemlidir.



Gözlem (Cerrahi Olmayan Tedavi)

Bu tedavi yöntemi anevrizmanın küçük boyutlu olması ve az kanama riski taşıyan anevrizmalar için iyi bir seçenek olabilir. Bu tedavi yöntemi ile tedavi edilmek istenen hastalarda yıllık kanama riski devam ettiği için aralıklı olarak tanısal testlerin tekrarlanması gerekmektedir.



Cerrahi Tedavi (Klipleme)

Anevrizmayı kapatmak için yapılan ameliyattır. Ameliyat esnasında anevrizma çevre beyin dokusundan ve damarlardan sıyrılır ve genelde titanyumdan yapılan küçük bir metal klip (mandal) ile anevrizma kapatılır. Bu ameliyat sırasında anevrizmayı kapamak için kullanılan klipler vücuda herhangi bir zarar vermez.



Damar İçi Tıkama Tedavileri (Endovasküler)

Yüksek cerrahi riske sahip olan bu yöntem, cerrahi açıdan zor yerleşim gösteren bazı anevrizmaların tedavisi için uygun bir tedavi yöntemidir.

Anevrizma hastalığı son derece ölümcül seyredebilen, nörolojik hasar bırakabilen bir hastalık olduğu için erken tanı ve tedavi çok önemlidir.