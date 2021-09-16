Ankara İl Sağlık Müdürü: Covid'den ölen hamilelerin hepsi aşısız

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, başkentte bu yıl 12 hamile kadının Covid nedeniyle öldüğünü belirterek aşı çağrısı yaptı.

Akelma, başkentte Covid-19 vakalarının seyri ve aşılama çalışmaları hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulundu, soruları yanıtladı.



Akelma, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebelerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek şöyle devam etti:



"2021 yılında Ankara'da 12 tane gebe yani gebelik döneminde veya doğumdan sonraki 42 gün içinde olan kişi, Covid-19 enfeksiyonuna bağlı hayatını kaybetti. Bu gebelerden 5'i Ankara'da, 7'si Ankara dışında ikamet eden ve bize sevkle gelen gebelerden oluşuyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla gebelerin bir kısmında aşı tereddüdü, kararsızlığı var. Gebe olup Covid-19'a bağlı hayatını kaybeden 12 kişinin hepsi aşısızlardan oluşuyor."



"GEBELİK AŞIYA ENGEL DEĞİL"



Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Tüm hamileler mutlaka aşı olsunlar. Ağır tabloyla karşılaşmak istemiyoruz. Gebelerin aşılanmasının önünde herhangi bir engel yok. Elimizde yeterince bilimsel veri var. Aşıyla ilgili tereddütlerini bir an önce sonlandırıp karar versinler. Onları da aşıya bekliyoruz." dedi.

"BEBEĞE ZARARI YOK"



Gebelerin genellikle "Bebeğe zararı olabilir." endişesiyle aşı yaptırmadıklarının hatırlatılması üzerine Akelma, "Gebelerin aşı olmasının bebeğine herhangi bir zararı yok. Tam tersine gebelerde, aşı olduklarında ortaya çıkan antikorlar, bazılarında plasenta aracılığıyla bebeğe de geçip bebek için koruyucu dahi olabilir. Yani faydalı olur." bilgisini paylaştı.



Akelma, tüm gruplarda olduğu gibi gebeler için de aşının gönüllülük esasına göre yapıldığının altını çizerek bu kapsamda Covid-19'la mücadelede aşının öneminin herkes tarafından anlaşılması için çalıştıklarını aktardı.



"YOĞUN BAKIMDA GENÇ AĞIRLIĞI ARTTI"



Bireysel tedbirlere uymada genel anlamda bir gevşeklik yaşandığına işaret eden Akelma, maske, mesafe gibi önlemlere yeterince dikkat edilmemesinin etkisiyle, geçen yıl görülmeyen nezle, grip gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarının da bu sene görülmeye başlandığına dikkati çekti.



Akelma, vatandaşların bireysel tedbirlere kararlılıkla uyması ve aşılarını olmasının önemine vurgu yaparak, "Yoğun bakımlar ve servislerde yatan hastaların yüzde 90'a yakınını bir şekilde aşısı tam olmayan gruplar oluşturuyor. Bunlar içerisinde gençlerin de ağırlığı arttı" diye konuştu.

