Anoreksiya nervoza nedir, neden olur? (Anoreksiya nervoza belirtileri ve tedavisi)

Anoreksiya nervoza, hissedilen yoğun kilo alma korkusu ile birlikte beslenme bozukluğuna verilen isimdir.



Aynı zamanda anoreksi ya da iştahsızlık isimleriyle de bilinen bu hastalığın mağduru olan bireyler, kilolarını kontrol etmek için kendi yaşamlarında büyük ölçüde değişiklikler yapma eğilimi gösterirler.



Bireyler kilo almayı önlemek veya kilo vermeye devam etmek için, yedikleri yiyecek miktarında ciddi kısıtlamalara giderler.

Vücudun ihtiyacı olan kalori alımını kontrol etmek için yemek yedikten sonra kusabilirler veya müshil, diyet hapları, diüretikler veya lavman gibi araçları kötüye kullanabilirler.

Aynı zamanda verdikleri kilo miktarı yeterli gelmez ve kilo almaktan korkmaya devam ederler.

ANEROKSİYA NERVOZA BELİRTİLERİ



Aneroksiya nervoza hastalığının belirtileri fiziksel değişikliklerle birlikte anlaşılır. Kilo almaktan aşırı korkan bireyler, zayıf olmalarına rağmen çok sınırlı bir diyet yapar.

Herhangi bir hastalık belirtisi olmamasına rağmen ciddi oranda kilo kaybı, sürekli tartılmak, bol kıyafetler giyerek zayıflığını saklama, asla yeterince ince olduğuna inanmamak ve kilosu hakkında sürekli endişeye sahip olmak anoreksiya nervozanın belirtileri arasındadır.

Ayrıca bireyler yemekten sonra yediklerini kusar ve diyet hapları, diüretik ya da müshil kullanarak yediklerini atmaya çalışırlar. Kendilerini cezalandırma amacıyla ağır egzersizler yapma ve tuvalette uzun zaman kalmak da anoreksiyalı hastalarda görülen davranış bozukluklarıdır.

ANEROKSİYA NERVOZA TEDAVİSİ

Anoreksiya nervoza kendi başına geçebilecek bir hastalık değildir. Anoreksiya nervoza tedavisinde ilk olarak yapılması gereken, sağlıklı kiloya ulaşılmasıdır. Kişi anoreksiya nervoza hastalığından, sağlıklı kiloya ulaşmadan ve sağlıklı bir şekilde beslenmeyi öğrenemeden kurtulamaz.

Kişinin sağlıklı kiloya ulaşması adına yeme bozuklukları konusunda uzman bir psikiyatrist, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi sağlık personelinin katkısıyla oluşturulan ekip çalışması gerekir.



Tedavinin devamlılığı ve sürekli beslenme eğitimi, bireyin iyileşebilmesi adına oldukça önemli bir durumdur.

Anoreksiya nervoza hastalığı hem psikolojik hem de fiziksel anlamda olumsuz etkilere sahip olduğundan, tedavi süreci uzun süreçli bir hastalıktır.



