Antibiyotiğe karşı dirençli bakteri

Küresel ısınma sebebiyle güney kutup bölgesindekji buzlar eridi, "süper bakteriler" ortaya çıktı. Keşif Şili üniversitesi bilim insanlarına ait.



Antarktika'daki donmuş topraktan örnek alan araştırmacılar, çok yüksek antibiyotik dirence sahip yeni tür bakteriler keşfetti.



Bilim insanları, bu özelliklerinden dolayı bakterilerin "süper güçlere" sahip olduğunu söylüyor.



Şilili araştırmacılar, bakterilerin kutup bölgesindeki aşırı koşullarda evrimeleşerek dirençli hale geldiğini söylüyor.



Bilim insanları şimdiye kadar tespt ettikleri "süper bakterilerin" hastalığa yol açmadığını vurguluyor.



Ancak iklim değişikliğinin devam etmesi ile kutup buzlarının içinde yeni ve çok daha tehlikeli bakteri türlerinin açığa çıkabileceği uyarısı yapılıyor.