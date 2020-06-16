Antikor testlerinde dolandırıcı korkusu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği adreslere haber vermeden gidiliyor.



Eğer hane sakinleri kabul ederse örnek alıp test yapılıyor.



Sağlık Bakanlığına bağlı ekipler 81 ilde türkiyenin corona virüs haritasını çıkarmak için çalışmalara başladı.



Rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kabul edilirse o evden bir kişiye antikor testi yapıyor. Gerekli formlar dolduruluyor, virüs belirtisi olup olmadığına bakılıyor.



Test ekibinde görev alan Doktor Batuhan Taşçı, "Şunu biliyoruz ki insanlar semptom göstermeden taşıyıcı olabiliyorlar. Burun ve ağız örneği alarak PCR sürüntüsü olarak hem de kan örneğinden eliza testine sokarak herhangi bir bağışıklığa sahip mi değil mi böylece görebilmiş oluyoruz" dedi.



DOLANDIRICI KORKUSU



Çalışamalar geçen hafta 81 ilde başladı ancak sağlık görevlileri zaman zaman zorluklarla karşılaşıyor



Bir çok kişi testi kabul etmiyor.



Hatta ekiplerin dolandırıcı olduğunu düşünenler de oluyor.



Doktor Taşçı, "Yüzde 20'si 30'u reddediyor diyebiliriz. Yaka kartlarımız var. Bunlar zaten bizim kayıtlı olduğumuz kurumun kendi resmi kartları. Kıyafetlerimiz var, ekipmanlarımız var. Sistemi gösteriyoruz. Kişiyi buradan sisteme kaydettiğimizde kendisine SMS gönderiliyor" ifadelerini kullandı.



Testlerin 20 Haziran'da tamamlanması hedefleniyor. Çalışma sonunda Türkiye'nin virüse karşı ne kadar bağışıklık kazandığı ortaya çıkacak.