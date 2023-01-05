APTT nedir? APTT değeri kaç olmalı? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri

APTT NEDİR?



Vücutta kanamayı durdurmak için birlikte çalışarak pıhtılaşmada görev alan farklı pıhtılaşma faktörleri bulunur. Bunlardan herhangi biriyle ilgili bir sorun pıhtının oluşması için gereken sürede, dolayısıyla kanama süresinde uzamaya neden olabilir.

aPTT testi, belirli pıhtılaşma faktörlerinin ne kadar iyi çalıştıklarını görmek için yapılan bir testtir.

APTT KAÇ OLMALI?



PTT ve aPTT test sonuçları kişinin kanın pıhtı oluşturmasının kaç saniye sürdüğünü gösterir. Normal olan referans aralığı, farklı laboratuvarlara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle değerlerin ne anlama geldiğini doktorunuzla konuşmanız gerekir.

PTT için tipik bir değer 60 ila 70 saniyedir. aPTT de aynı şeyi ölçer, ancak bu testte kanın daha hızlı pıhtılaşmasını sağlamak için kana madde eklenir.

aPTT için tipik değer ise 25 ila 35 saniyedir. Test, hasta heparin aldığı için yapılmışsa PTT 120 ila 140 saniye, aPTT ise 60 ila 80 saniye civarında olması istenir.



Test sonuçları normalden yüksek çıkmışsa, bu kanama bozukluğundan karaciğer hastalığına kadar birçok duruma işaret edebilir. aPTT yüksekliği tespit edildiğinde doktorun koyduğu ön tanıya bağlı olarak sıklıkla ek başka testler de yapılır.

Pek sık rastlanmasa da değerler normalden düşük de çıkabilir. Sonucun düşük çıkması yani aPTT düşüklüğü, kan pıhtılaşmasına eğilimi gösterir ve bu durum özellikle kadınlarda önemlidir. Çünkü tekrarlayan düşük riskinde artışla ilişkilidir.

APTT YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ



-Kadınların regl dönemlerinde çok miktarda şiddetli kanama olması

-Ciltte oluşan kanamalar

-Kanamaların geç durması

-Diş etleri ve burun kanaması.



APTT DEĞERİ NEDEN YÜKSELİR?



-Karaciğer sorunları



-Doğum sırasında fazla kan kaybı oluşumu



-Yetersiz beslenme



-Lösemi



-Kandaki faktör eksiklikleri



-Hemofili hastalığı



-Heparin tedavisinin kontrolü



-Düşüklerin tekrarlanması.



APTT DEĞERİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?



aPTT değerinin referans aralıklarından daha düşük olması olarak ifade edilir.

APTT DEĞERİNİN DÜŞÜK OLMASININ NEDENİ NEDİR?



-Doğum ve gebelik

-Vücudun herhangi bir yerinde darbe alınması

-Cerrahi müdahalelerin ardından oluşabilir.

-Kan zehirlenmeleri

-Ani oluşan kanamalar

-Kolon, yumurtalık ve pankreas kanserleri.