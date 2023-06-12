Araştırma: Bakteriler, gut ve kalp damar hastalıklarını tedavi edebilir

Sağlıklı böbrekler ürik asidi kandan filtrelese de yaklaşık üçte biri bağırsaklara yayılıyor. Bağırsakta biriken ürik asit ise gut hastalığına sebep oluyor.



Araştırmanın yazarlarından ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesinden Prof. Federico Rey, "Ürik asidin birikmesi, kanda kristalleşmeye ve gut hastalığıyla sonuçlanan tıkanmalara yol açar ancak kristalleşecek kadar birikmeden önce, normal seviyenin biraz üzerine çıkan ürik asit miktarı damar sertleşmesiyle ilişkilendirilen iltihaplara yol açar." açıklamasında bulundu.



Rey, "Düşük ürik asit ile ilişkilendirilen bakterileri tespit ederek, bakterilerin dolaylı olarak damar tıkanıklığı riskini azalttıklarını fark ettik." dedi.



Gut veya kalp damar hastalarını yönlendirmek için çok erken olmasına rağmen keşfin yeni tedavilerin bulunmasına yardımcı olacağını ifade eden Rey, gelecekteki çalışmalarında kalp damar hastası hayvanları gen nakliyle tedavi etmeyi planlıyor.



Araştırma, "Cell Host & Microbe" adlı dergide yayımlandı.