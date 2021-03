Araştırma: Kadınlar aşıya erkeklerden dört kat daha fazla yan etki gösteriyor

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan araştırmaya göre, Covid-19 aşısından olumsuz etkiler bildirenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu bildirildi.



Yaklaşık 7 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne Covid-19 aşısı olduktan sonra baş ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi semptomlar da dahil olmak üzere yan etki bildiren kişilerin yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu belirtildi.

Aşının ilk bir ayı baz alınarak yapılan çalışmada, 13 Ocak itibarıyla aşı olan 13 milyondan fazla kişinin verileri analiz edildi.



13 Ocak itibarıyla aşı olan 13 milyon 794 bin 904 kişiden 8 milyon 436 bin 863’ünün kadın olduğu bildirilirken bu miktar aşı olanların yüzde 61,2’sinin kadın hasta olduğunu gösterdi.



Pennsylvania Eyalet Koleji'nde Moderna Covid-19 aşısı almış bir tıp teknisyeni olan Shelly Kendeffy, The New York Times'a, aşıyı aldıktan hemen sonra kendini iyi hissettiğini söyledi.



‘ÇEVREMDE AŞI OLANLARIN TAMAMI YAN ETKİ GÖSTERDİ’



Ancak öğleden sonra Kendeffy, "Dişlerim takırdıyordu, ama terliyordum. Terden sırılsıklam olmuştum ama çok üşüyordum" dedi. Çevresindeki yedi kadın meslektaşından altısında benzer semptomları gösterdiğini belirten Kendeffy, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk gibi semptomlar yaşadıklarını, hiçbir semptom göstermeyen yedinci kişinin ise gece kusması yaşadığını bildirdi.



‘ERKEK MESLEKTAŞLARIMIN YARISI SORUN YAŞAMADI’



Çevresinde aşı olan sekiz erkek meslektaşından birinin genel ağrı hissettiğini, birinin baş ağrısı yaşadığını, ikisinin ise yorgunluk şikayeti olduğunu bildiren Kendeffy, dört erkek meslektaşının hiçbir sorun yaşamadığını aktardı.



2009’DAKİ GRİP SALGININDA DA KADINLAR DAHA FAZLA YAN ETKİ GÖSTERMİŞTİ



Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda mikrobiyolog ve immünolog olan Sabra Klein, The New York Times'a, "Covid-19 aşısı sonrası yaşanan yan etkilere dair cinsiyet farklılığının diğer aşıların geçmiş raporlarıyla tamamen tutarlı olduğu" göz önüne alındığında "hiç şaşırmadığını" söyledi.



2013 yılında, bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, yetişkin kadınların 2009’da yaşanan grip salgınında grip aşısı olduklarında erkeklerden daha fazla yan etki gösterdiğini bildirmişti.



‘BAĞIŞIKLIĞIN GÖSTERGESİ’



The New York Times'a verdiği demeçte Sabra Klein, kadınların yüksek miktarda yan etki göstermesine rağmen aşının etkileri sebebiyle endişelenmemeleri gerektiğini söylerken, “Çok sağlam bir bağışıklık tepkisi oluşturuyorlar. Bu yan etkiler sonucunda muhtemelen Covid-19’dan korunuyor olacaklar” ifadelerini kullandı.