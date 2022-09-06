Araştırma: Sesiniz Covid-19'a yakalanıp yakalanmadığınızı söyleyebilir

Yapılan bir araştırmada, yapay zeka kullanılarak insan sesinde Covid-19 virüsü tespit edilebileceği ortaya konuldu.



Hollanda'da Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden bilim insanları, yapay zeka yardımı kullanılan bir mobil uygulamayla, insan seslerinde Covid-19'un tespit edilip edilmeyeceğine dair bir çalışma başlattı.



Çalışmada, Cambridge Üniversitesi'nin Covid-19 Ses Uygulaması'ndaki 4 bin 353 sağlıklı ve sağlıksız katılımcıdan, 893 ses kaydı (308'i Covid-19 testi pozitif olan) incelendi.



Uzmanlar, kayıtları analiz etmek için insan kulağının ses frekanslarındaki değişimi gösteren Mel-spectrogram adlı ölçeği kullandı.



Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden Wafaa Aljbawi, "Covid-19 hastası olmayanların sesini diğer seslerden ayırabilmek için farklı yapay zeka modelleri geliştirdik ve hangi modelin Covid-19 vakalarını tespit edebilmede daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdik." dedi.



Aljbawi, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) modelinin diğer yapay zeka modellerinden daha iyi sonuç verdiğini kaydetti.



Araştırmada, Covid-19 vakalarını ses ile tespit etmede yüzde 89 doğruluk sağladığı ve Covid-19 hastası olmayan kişileri tespit edebilme doğruluğunun ise yüzde 83 olduğu kaydedildi.



Çalışmanın sonuçları, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde sunuldu.



Araştırmacılar, Covid-19 teşhisinde bu uygulamanın yapılan antijen testlerinden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğunu aktardı.