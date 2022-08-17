Araştırma: Yeşil muzdaki nişasta, bazı kanserleri yüzde 60'ın üzerinde azaltabilir

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, tam olgunlaşmamış muz yemenin kanser ile mücadelede etkili olduğu açıklandı.



Newcastle ve Leeds Üniversitelerindeki uzmanlar tarafından yürütülen ve Cancer Prevention Research dergisinde yayımlanan çalışmada, yeşil muzlarda bulunan nişastanın kanser türlerini yüzde 60’tan fazla azaltabildiği belirtildi.



Araştırmada, aynı zamanda yulaf, tahıllar, makarna, pirinç, bezelye ve fasulyede bulunan olgunlaşmamış muzda bulunan nişastanın doktorların tespit edilmesi ve teşhis edilmesi zor olan bağırsağın üst kısmındaki kanserler ile mücadelede önemli etkilere sahip olduğu vurgulandı.



Araştırmada, yeşil muzdaki nişastanın mide, safra kesesi ve pankreas kanserine iyi geldiği belirtildi.

YAKLAŞIK BİN HASTA İNCELENDİ



Özellikle kalın bağırsak ve rektumda kanser riskini artıran kalıtsal bir hastalık olan Lynch sendromlu yaklaşık bin hasta üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılar iki yıl boyunca aşırı olgunlaşmamış ve hala yeşil olan bir muz yemekten elde edilene eşdeğer miktarda nişasta aldılar.



Araştırmanın sonunda nişastanın bağırsaktaki kanserleri etkilememesine rağmen, vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerin görülme sıklığını yarıdan fazla azalttığı ortaya kondu.



Söz konusu nişasta miktarının mide, safra kesesi ve pankreas kanseri ile mücadelede etkili olduğunun altı çizilen araştırma ile ilgili konuşan Newcastle Üniversitesi'nde insan beslenmesi profesörü John Mathers, “Alınan nişasta oranının vücutta 10 yıl boyunca etkili olduğunu tespit ettik” derken, dirençli nişastanın bağırsaktaki DNA'ya zarar verdiği ve sonunda kansere neden olduğu bilinen safra asitlerinin sayısını azaltarak kanser gelişimini azaltabileceğini düşündüklerini söyledi.