Araştırma: Yürüme hızı bunama belirtisi olabilir

Avustralya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, kişilerin yürüme hızının demans (bunama) belirtisi olabileceği açıklandı.



Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, yaşları ilerleyen kişilerin daha yavaş yürümeye başladığını ve bu durumun bilişsel gerilemenin erken bir belirtisi olabileceğini söyledi.



Çalışmada, yavaş yürümeye başlamanın beynin hafızayla ilişkili kısmı olan sağ hipokampusun küçülmesinden kaynaklanıyor olabileceği vurgulandı.



65 yaş üstü yaklaşık 17 bin yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, her yıl yaklaşık yüzde 5 veya daha yavaş yürüyen ve aynı zamanda daha yavaş zihinsel işlem belirtileri gösteren kişilerin demans geliştirme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.



Avustralya, Victoria'daki Monash Üniversitesi'ndeki Peninsula Clinical School'da araştırma görevlisi olan çalışmanın yazarı Taya Collyer, "Bu sonuçlar, demans risk değerlendirmesinde yürüyüşün önemini vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.



Ulusal Yaşlanma Enstitüsü ise konu ile ilgili, bilişsel gerilemenin tüm belirtilerinin bunama meydana getirmeyeceğini aktarırken, her yıl hafif bilişsel bozukluğu olan 65 yaş ve üstü kişilerin yüzde 10 ila 20'sinin demans yaşayacağının altını çizdi.