Araştırma: Gereksiz antibiyotik kullanımı Covid direncini körüklemiş olabilir

İngiltere’de yapılan araştırmada, Covid hastaları için gereksiz antibiyotik kullanımının virüse karşı antibakteriyel direnci körüklemiş olabileceği belirtildi.



Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre, geçen yıl Şubat ve Haziran ayları arasında Covid hastalarının yüzde 85'inin hastanede kaldıkları süre boyunca bir veya daha fazla antibiyotik aldığını tespit edildi.



Bununla birlikte araştırmada, Birleşik Krallık'ta hastaneye kaldırılan Covid-19 hastaları arasında sadece yüzde 12,8'inde corona virüsün yanı sıra bakteriyel bir patojen bulunduğu belirtilirken, her üç kişiden birine hastaneye gitmeden önce antibiyotik verildiği bildirildi.



‘ETKİLİ TEDAVİLER AÇISINDAN ÇOK FAZLA SEÇENEĞİMİZ YOKTU’



Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırmaları Merkezi'nden çalışmanın ortak yazarı ve bulaşıcı hastalıklar danışmanı Dr Antonia Hall, "İlk dalga sırasında, bu yeni bir hastalık olduğundan ve birçok hasta yoğun bakımda olduğundan yapacak fazla bir şey yoktu” derken "Etkili tedaviler açısından çok fazla seçeneğimiz yoktu ve o sırada hastalara antibiyotik vermenin mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



‘ANTİMİKROBİYAL DİRENÇLİ BAKTERİLERİN ORTAYA ÇIKIŞINI HIZLANDIRMIŞ OLABİLİR’



Araştırma raporunda “Antibiyotikler, bazı bakteriyel enfeksiyon türlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır ve Covid-19 gibi viral hastalıklar üzerinde çalışmazlar” ifadeleri yer alırken Edinburgh Üniversitesi Enflamasyon Araştırmaları Merkezi'nden ve çalışmanın ortak yazarı Dr Clark Russell, “Bu kulağa çok fazla gelmese de, antibiyotik kullanımı fazlaydı” derken, "Genel olarak, antimikrobiyal dirençli bakterilerin ortaya çıkışını hızlandırabilecek kullanım kalıpları belirledik" diye ekledi.

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