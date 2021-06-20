Arjantin'de corona virüs bağlantılı ilk Kara Mantar vakası

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra ‘Kara mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti.

Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs’ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Covid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.



DAMAK YARALARI SONRASI DOKTORA BAŞVURDU



Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Covid-19'dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliğine başvurduğunu açıkladı.

9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran’da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide Covid-19 ile ilişkili başka bir olası mukormikoz vakasının incelendiğini açıkladı.



KARA MANTAR



Bakanlık, mukormikozun (Kara Mantar) genel popülasyonda çok nadir görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 ila 80 oranında olduğunu belirtti. Covid-19 ile ilişkisini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi sonrasında zayıflayan bağışıklık sisteminin fırsatçı bakteri ve mantarlara ortam sağladığını ve erken tanı koymanın tedaviyi olumlu yönde hızlandırdığını belirtti.

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