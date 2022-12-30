Arpacık nedir? Neden çıkar? Nasıl geçer?

ARPACIK NEDİR?

Arpacık göz kapağında bulunan yağ bezlerinin iltihabıdır. Göz kapağında bulunan gözyaşı bezlerinin yağ salgısından sorumlu olanlarının (meibomius bezleri) iltihaplanmasına arpacık denilmektedir. Arpacık, göz kapağının kenarına yakın, çıban veya sivilce gibi görünen kırmızı ve ağrılı bir yumru görünümündedir.



ARPACIK NEDEN ÇIKAR?

Arpacık, göz kapağındaki yağ bezlerinin enfeksiyonundan kaynaklanır. Bu enfeksiyonların çoğundan genellikle stafilokok bakterisi sorumludur. Yağ bezlerinin iltihaplanmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır.

Bunlardan ilki sık el-göz teması ile gözlere bakteriyel enfeksiyonların bulaştırılması ile ortaya çıkar. Bununla birlikte makyajlı yatılması, kontakt lenslerin temiz kullanılmaması gibi göz hijyen kurallarına uyulmaması sebepler arasında yer almaktadır. Bir de bilefarit denilen kirpik dibinde yağ birikimi yada kepek oluşumunda arpacık sık görülen nedenler arasında bulunur.



ARPACIK TÜRLERİ NELERDİR?

Arpacık türleri iç ve dış arpacık olmak üzere ikiye ayrılır. İnternal olanlar kapağın üst kısmında, eksternal olanlar da kirpik dibinde oluşmaktadır. İç arpacıklardan çok daha yaygın olarak görülen dış arpacıklar, genellikle kirpik folikülünde, bazen de bir yağ bezinde başlar.



İç arpacıkların çoğu ise göz kapağı dokusundaki bir yağ (meibomian) bezinde başlar. Büyüdükçe gözü zorlayan bu tür, dış arpacıklardan daha acı verici olma eğilimindedirler.

ARPACIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Göz kapaklarınızın ucunda yukarıda tarif edildiği şekilde bir durumla karşılaşırsanız göz doktoruna başvurun. Göz doktoru yapacağı fizik muayene ile arpacık teşhisini koyacaktır. Uygun görmesi halinde antibiyotik içerikli bir takım pomad ve/veya damlalar tavsiye edebilir.



Arpacık, gözler temiz tutulduğu yani hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde 1 hafta içinde geçer. Bu süre içinde hekiminizin tavsiye ettiği enfeksiyon giderici damlalar ve pomatları kullanabilirsiniz.



Ancak arpacık en az iki, üç hafta süredir varsa, gözde sertleşen bir iltihap bulunuyorsa ve tedavilere rağmen iyileşme sağlanamıyorsa cerrahi tedavi yoluna gidilebilir; göz kapağı içinde küçük bir kesiyle enfeksiyon tamamen boşaltılıp temizlenir. Kist oluşmuşsa tekrar edilmeyecek şekilde yok edilir.



Arpacık ameliyatının amacı arpacıkta birikmiş iltihap maddesini boşaltmak ve buradaki tıkanmış yağ bezlerini açarak kisti tedavi etmektir.



Kapak bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra kapak içinde biriken yağ, etrafındaki duvarlar ile birlikte temizlenir. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir operasyondur.



Ameliyat sonrası göz birkaç saat kapalı bırakılır. Operasyon kapak içerisinden yapıldığı için herhangi bir şekilde dikiş atılmasına gerek yoktur, iz bırakmadan kolay bir şekilde halledilebilmektedir.



Ameliyat sonrası göz bandajlanır ve ertesi gün açılır. Göz kapağında hafif şişlik ve morluk olabilir ancak bu 5 günde geçer. Yaklaşık 1 hafta boşunca antibiyotikli damla ve pomadlar kullanılır.

Ameliyatın ertesi günü, göz bandajlı kalmak kaydıyla işe gidilebilir. Ameliyatın ertesi günü ve 1 ay sonra veya hekiminizin uygun göreceği tarihlerde kontroller yapılır.

