At kestanesi nedir, faydaları nelerdir?

At kestanesi, Sapindaceae ailesine ait çiçekli bir bitki türüdür. At kestanesi ağacında genellikle her bir salkımda sadece 1–5 meyve gelişir; meyve at kestanesi olarak adlandırılan bir somun benzeri tohum içeren yeşil, dikenli kapsüllerdir. Bitki ayrıca kestaneye benzerliğinden dolayı at kestanesi adını almıştır.



Bu bitkiden at kestanesi kremi ve at kestanesi yağı gibi çeşitli ürünler de üretilir.

AT KESTANESİNİN FAYDALARI

- At kestanesi içerdiği apigenin sayesinde kırışıklığı önleyerek yaşlanmayı önler.



- Hemoroid rahatsızlığında meydana gelen kanamaları önler.

- Eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmada kaynaklı ortaya çıkan ağrıları dindir.

- Kan dolaşımını düzenleyen at kestanesi yağı varis oluşumuna ve damar çatlağına iyi gelir.

- At kestanesi yağı aynı zamanda saç dökülmesini durdurur ve kepek oluşumunu engeller.

AT KESTANESİ NASIL KULLANILIR?

Kişisel bakım ürünlerin içinde çokça kullanılan at kestanesi bitkisinin yağı, kremi ve jeli bulunmaktadır. At kestanesi yağı aynı zamanda masaj yağı olarak da kullanılabilir. Saçlara, şampuana birkaç damla katılabilir ve at kestanesi yağı gece yatmadan önce cilde uygulanabilir.



AT KESTANESİ NERELERDE BULUNUR?

At kestanesi Güney Doğu Avrupa'nın Balkan karma ormanlarında küçük bir bölgeye özgü bitkidir. Avrupa'nın birçok bölgesinde, özellikle de İsveç'te Gastrikland'ta, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki birçok parkta ve bahçede kolayca rastlanılabilir. At kestanesi çiçeği aynı zamand Ukrayna'nın başkenti Kiev şehrinin simgesidir.



